Domenica Live/ Ospiti 22 novembre: da Samantha De Grenet a Paola Caruso

Gli ospiti della puntata del 22 novembre a Domenica Live

Non è domenica su Canale 5 senza Barbara D’Urso. Prima dell’appuntamento in prima serata, la conduttrice accompagnerà i telespettatori nel pomeriggio con il nuovo appuntamento di Domenica Live. Anche quella del 22 novembre sarà una puntata davvero ricca di ospiti. Le anticipazioni svelate dalla D’Urso a Pomeriggio 5 venerdì scorso svelano che ci saranno novità choc sul caso Paolo Mengoli che ha disconosciuto la figlia. Nulla però si sa di possibili ospiti che potrebbero discutere il delicato caso. La conduttrice ospiterà poi Michela Morellato, che ha rivelato di essere stata molestata da Amedeo Goria. Dopo l’intervento dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, la ragazza è dunque pronta a replicare e dire la sua sulla delicata questione. Ma è solo l’inizio perché gli ospiti di questa nuova puntata sono davvero tanti.

Paola Caruso a Domenica Live per la rottura con la madre biologica

A Domenica Live, nella puntata del 22 novembre, Barbara D’Urso si occuperà di una madre e una figlia che si sono ritrovate proprio grazie a lei: Paola Caruso e la sua madre biologica. Pochi giorni fa la showgirl ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che quello della madre biologica non è un ‘amore puro’ nei suoi confronti e, soprattutto, ha ammesso che la donna “aveva bisogno di soldi”. Dichiarazioni che hanno scosso la D’Urso che ha così deciso di invitare la Caruso per capire come sia realmente andata la questione. Infine a Domenica Live arriverà Samantha De Grenet per festeggiare i suoi 50 anni e anche per raccontare come ha vissuto le scorse settimane dopo aver scoperto di aver contratto il Covid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA