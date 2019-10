Domenica Live/ Ospiti: busta choc Henger-Peracchi? Figlio di Maradona Junior e Youma

Quali saranno gli ospiti di Barbara d’Urso nel corso del nuovo appuntamento con Domenica Live? La ruspante conduttrice napoletana sarà alle prese con un altro capitolo della faida con protagonisti Eva e Mercedesz Henger per colpa di Lucas Peracchi. La presentatrice TV mostrerà delle chat particolarmente compromettenti che potrebbero cambiare la situazione e ribaltare tutti gli eventi. Ci sarà poi in studio la modella Youma, che racconterà la drammatica vicenda di cui è protagonista: da due anni è vittima di uno stalker (fortunatamente arrestato in questi giorni). Avremo modo di rivedere in onda anche Diego Armando Maradona Junior e la moglie Nunzia, che presenteranno la secondogenita nata da pochi giorni India Nicole. In ultimo, spazio per il torneo di Domenica Alive: A scendere in pista, dopo Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci, Annalisa Minetti e Flavia Vento, saranno: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione interpreteranno La Bella e la Bestia. Proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ieri ha compiuto 29 anni ed ha pubblicato uno scatto con protagonisti la sua compagna e il figlio.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

La nuova puntata di Domenica Live non farà da “traino” a Live Non è la d’Urso. Il prime time infatti, si sposa al lunedì sera, esattamente come confidato da Barbara d’Urso: “È il talk in prima serata che ha battuto tutti, doppiando, superdoppiando altri talk su altre reti. Noi siamo andati in onda con ‘Live – Non è la D’Urso’ nella giornata più difficile del palinsesto, contro tutto e contro tutti, abbiamo stravinto. Abbiamo superato di tantissimo l’obiettivo che ci aveva dato l’editore. Il nostro amatissimo editore mi chiede di andare a occupare un’altra serata di Canale 5 che è stata momentaneamente lasciata libera. Come sapete, il ‘Grande Fratello Vip’ è stato spostato a gennaio. L’azienda chiede che ‘Live – Non è la D’Urso’ vada al lunedì sera. Non ci vedremo più la domenica, ma con grande gioia il lunedì”. In attesa di vedere le nuove dinamiche in prima serata, potete godervi le croccantissime news oggi, dalle 17.15 circa con la nuova puntata di Domenica Live su Canale 5.

