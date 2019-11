Domenica Live/ Ospiti: Daniela Bongiorno e Mauro Marin da Barbara d’Urso

Nel corso dell’appuntamento del fine settimana di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso prima di salutare il suo pubblico ha offerto delle anticipazioni sulla nuova puntata di Domenica Live, in onda oggi su Canale 5 dalle 17.20 circa. Interviste, dibattiti, scontri e un’altra sfida per Domenica Alive: saranno gli ingredienti principali dello spettacolo del tardo pomeriggio di Mediaset. Tra gli ospiti in studio con Carmelita ci sarà Daniela Bongiorno, vedova del grande Mike. La moglie del conduttore avrà modo di ricordarlo ancora una volta, tra filmati storici e divertentissime gag. “Tutti i giorni, ancora oggi, incontro persone che per strada mi dicono: “Ci manca”. Mike manca al Paese, non era solo un bravo presentatore: lui la tv l’ha inventata. Ha un posto nella storia e nella cultura italiana e un posto nel tinello e nel soggiorno di ogni famiglia. Lui c’è, è sempre qui con me. E io gli parlo ancora”, ha raccontato Daniela intervistata da TV Sorrisi e Canzoni.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso

Da Barbara d’Urso ci sarà anche Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, uscito dall’ospedale psichiatrico, che ha accettato di incontrare l’ex compagna Jessica Bellei e suo figlio, che vedrà per la prima volta dalla sua nascita. Dopo il reality show Marin, ha avuto una disavventura dietro l’altra. Per la sfida di Domenica Alive, dopo Loredana Lecciso in Pretty woman, Giovanni Ciacci in Frozen, Annalisa Minetti in Mary Poppins e Flavia Vento in Marylin Monroe, toccherà a Francesca Cipriani che si esibirà sulle note di Like a vergin di Madonna. Spazio pure per Brigitta Boccoli, diventata mamma per la seconda volta a 47 anni del piccolo Brando. “Ho combattuto tanto per avere Brando. Quando abbiamo voluto il primo figlio, è arrivato subito, invece per lui abbiamo provato per cinque anni e ne abbiamo perso anche uno. A volte si rimanda per il lavoro e per la pigrizia, pensando di essere eterni, ma non ci si rende conto che il fisico ha un limite. Se fosse per me, ne farei altri tre oppure quattro, ma ormai non ho più tempo”, ha svelato la Boccoli tra le pagine del settimanale Nuovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA