Domenica Live/ Ospiti e anticipazioni 15 novembre: Stoppa-Moreira, Lory Del Santo e…

Nuova domenica in compagnia di Barbara d’Urso, a partire dalla trasmissione pomeridiana Domenica Live, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 17.20 circa. Anche questa settimana non mancheranno i numerosi ospiti che si alterneranno nel salotto di Carmelita e che si racconteranno tra emozioni, sorprese e retroscena sulle loro vite private e sulle loro carriere professionali. Chi saranno i volti noti che ci terranno compagnia questo pomeriggio, domenica 15 novembre? Nel corso del nuovo appuntamento spazio a due volti freschi della tv, la coppia formata da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. L’inviato di Striscia la Notizia, noto per essere l'”amico degli animali” e la simpatica showgirl brasiliana ci parleranno del loro matrimonio e coglieranno l’occasione per festeggiare, insieme alla conduttrice napoletana il loro anniversario sfogliando l’album dei ricordi. Non mancheranno quindi momenti toccanti legati alla loro emozionante e coinvolgente storia d’amore.

DOMENICA LIVE, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI

Gli ospiti di Domenica Live non si esauriscono qui: nel corso della nuova puntata di oggi 15 novembre, infatti, Barbara d’Urso accoglierà nel suo salotto della domenica pomeriggio anche il cantante Paolo Mengoli, che spopolò con le sue canzoni soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. L’uomo ha deciso di portare in tv la sua storia personale dal momento che avrebbe scoperto di recente di non essere il vero padre di sua figlia. Tornerà poi nel salotto di Domenica Live un volto caro alla trasmissione di Canale 5, ovvero Lory Del Santo. La donna svelerà per la prima volta in tv la vera identità del padre del figlio Loren, il giovane che si è tolto la vita a causa di una grave malattia. Il ragazzo era frutto di una notte d’amore tra la Del Santo ed un uomo di cui lei non aveva mai voluto svelare l’identità ma che oggi renderà noto al fine di lanciare un appello allo stesso padre di Loren per poterlo ricordare insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA