Domenica Live/ Ospiti e anticipazioni 4 ottobre: Donatella Milani, Viola Valentino e…

Nuovo appuntamento in arrivo, nel pomeriggio di oggi 4 ottobre, all’insegna della trasmissione Domenica Live. Barbara d’Urso e le sue esclusive ci terranno compagnia a partire dalle ore 17.10 circa come sempre su Canale 5. Anche questa domenica non mancheranno ospiti, interviste e scoop, sebbene – almeno stando alle anticipazioni della stessa padrona di casa – per questa settimana non sia stata annunciata la celeberrima “busta choc”. Ma cosa ci attende in questa nuova puntata di Domenica Live? Barbara d’Urso, come da tradizione, nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, nella puntata del venerdì con la quale chiude la lunga settimana, ci ha lasciato alcune ghiottissime anticipazioni rispetto agli ospiti ed ai momenti salienti dell’appuntamento domenica. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Donatella Milani che in un post social aveva annunciato la sua presenza a Domenica Live per raccontare qualcosa di inedito: “Lei non sta bene”, aveva anticipato la d’Urso, dando l’appuntamento a questo pomeriggio.

DOMENICA LIVE: LE ANTICIPAZIONI DELLA NUOVA PUNTATA

Torna anche a Domenica Live la celebre “Sala cinema” che rappresenterà un omaggio al compianto Gigi Sabani alla vigilia del 5 ottobre, giorno in cui il conduttore e imitatore avrebbe compiuto 68 anni. Sabani è scomparso prematuramente nel 2007. Oggi sarà il figlio Simone a ricordarlo con immagini e racconti inediti. In studio, inoltre, andrà in scena un confronto molto duro con protagonista il fidanzato di Viola Valentino, Francesco Mango, in queste settimane accusato di aver tradito la compagna avendo avuto diversi flirt in contemporanea con altre donne. Oggi il giovane si confronterà con Viola Valentino e racconterà la sua verità. Infine, il momento più atteso, quello all’insegna della parentesi di “Domenica Like” nella quale i telespettatori saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza: “Ci sarà un personaggio molto famoso che nel nostro balletto di Domenica Like che voi dovrete votare, interpreterà Achille Lauro con uno di questi quattro outifit. Sapete chi è?”, ha anticipato Barbara d’Urso per poi svelare: “Sarà un momento cult, Michele Cucuzza canterà vestito come Achille Lauro!”.





