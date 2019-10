Domenica Live/ Ospiti: Eva Henger e Kikò Nalli (dopo l’aggressione) da Barbara d’Urso

Anche quest’oggi a Domenica Live vi aspettano un quantitativo molto grande di ospiti e personaggi alle prese con le coreografie più bizzarre. Barbara d’Urso tornerà in studio dalle 17.10 circa, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Spazio per l’aggressione ai danni di Kikò Nalli. Come ben saprete, l’ex concorrente del Grande Fratello 16, circa una decina di giorni fa è stato aggredito a Roma mentre scattava delle fotografie al fianco dei fan. Ecco cosa ha raccontato l’hair stylist di recente tramite i social, svelando l’accaduto: “Mentre stavo andando verso la macchina sentivo delle urla: ‘Str***o, pezzo di me**a, chi credi di essere? Giusto delle foto con delle ragazzine ti puoi fare’. Io però ho fatto finta di nulla… Ho proseguito, ho aperto lo sportello della macchina e si sono presentati due ragazzi con uno scooter. Io continuavo a fare finta di niente. Urlavano contro di me, contro il Grande Fratello, contro Barbara d’Urso. Alla fine si sono affiancati alla macchina e mi urlavano. Mentre parlavo l’altro mi ha sferrato una botta in testa, non so con cosa, forse con un sasso. Mi ha lasciato un bel segno in testa. Ho avuto cinque secondi di sbandamento e in quel momento sono fuggiti. Malgrado abbia sporto una denuncia alle autorità competenti, non ho avuto modo di riportare la targa dello scooter, che è stata opportunamente coperta”.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Oltre a Kikò Nalli che spiegherà in dettaglio cosa è successo nel corso della brutta aggressione, Barbara d’Urso durante Domenica Live, mostrerà il contenuto di una busta choc proveniente dall’Ungheria. Quasi sicuramente quindi, ci saranno delle novità sul litigio con protagoniste Eva Henger e la figlia Mercedesz alle prese con il fidanzato Lucas Peracchi. Giungeranno in diretta nuovi filmati e fotografie? Sicuramente avremo modo di visionare documenti inediti, questo è certo. Per concludere, nello spazio al torneo di Domenica Alive, dopo Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci e Annalisa Minetti, approderà in diretta anche Flavia Vento nei panni di Marilyn Monroe. L’appuntamento con il programma domenicale di Canale 5 è quindi rinnovato per oggi a partire dalle 17.10 circa.

