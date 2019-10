Domenica Live/ Ospiti: Kikò Nalli (dopo l’aggressione) e Antonella Elia in studio

Come sempre, la domenica è dedicata ai programmi di Barbara d’Urso. Si parte dalle 17.20 con Domenica Live ed i numerosi ospiti. Come di consueto, Carmelita si scontrerà con “Da noi… a ruota libera”, il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Quali saranno gli ospiti in studio per vincere la concorrenza? Spazio per una lunga intervista a Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari, proprio in queste ore è stato aggredito da ignoti, tanto da doversi recare in ospedale dopo essere stato colpito da una sassata in piena testa. Dopo la recente aggressione ai danni di Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta, ora un altro volto noto della televisione è stato vittima di un episodio di violenza. Kikò Nalli, dall’entrata del pronto soccorso, ha informato i suoi follower dell’accaduto: “Mi hanno aggredito per strada, alle spalle. Mi hanno spaccato qualcosa in testa, non so se una catena o un sasso. Hanno insultato me e Barbara d’Urso, poi sono scappati”.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Kikò Nalli si è recato immediatamente alla polizia dove ha sporto denuncia contro ignoti: “Mi hanno aggredito perché mi stavo facendo delle foto con delle ragazzine. In giro c’è tanta invidia e cattiveria, purtroppo il mondo è questo. Ho fatto la denuncia, ora vediamo che succede”. Successivamente l’hair stylist ha voluto informare gli estimatori tramite social, sulle sue condizioni di salute: “Grazie per le persone che mi hanno scritto. Poteva andare peggio, ho un trauma cranico ed escoriazioni in testa ma niente di grave. Ho la testa dura e sono tornato a sorridere. Spero che le persone che mi hanno fatto questo si facciano avanti e mi chiedano scusa”. Ospite oggi di Domenica Live, racconterà in diretta con Barbara d’Urso l’accaduto. Spazio per una nuova busta choc contenente un video: di chi si tratterà? Staremo a vedere! Ed intanto, dopo Nalli ospite in studio anche Antonella Elia, per una lunga intervista al fianco della padrona di casa. Tornerà anche Domenica Alive. Questa settimana ad esibirsi sarà Annalisa Minetti dopo le precedenti esibizioni di Giovanni Ciacci e Loredana Lecciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA