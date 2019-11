Domenica Live/ Ospiti: la mamma di Nadia Toffa da Barbara d’Urso

Nuovo appuntamento con Domenica Live. Oggi pomeriggio, Barbara d’Urso torna rigorosamente in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, offrendo al pubblico un pienone di novità. Il contenitore condotto dalla ruspante conduttrice napoletana, aprirà le danze oggi, domenica 10 novembre, dalle ore 17.20. Tra gli ospiti della nuova puntata c’è grandissima attesa per Margherita, la mamma di Nadia Toffa, che si racconterà in un’intensa intervista dove ripercorrerà gli ultimi drammatici mesi della “iena” più amata della televisione. Spazio per emozionanti momenti inediti e racconti intimi e delicati. “Nadia parlava raramente della sua malattia – ha raccontato di recente la signora Margherita ospite di Quarto Grado -. Ma ne parlavamo raramente perché preferiva non farlo. Lei sapeva che era molto grave, ma diceva: ‘Se il mio destino è morire, farò altro. Se invece pensa che devo restare qui, i miracoli esistono’”. La feriva essere guardata dalla gente come una ammalata – ha spiegato – perché lei non si sentiva una ammalata. Si sentiva sola. Sapeva che sarebbe finita male”.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Nello studio di Domenica Live ci saranno anche Manuela Arcuri con il fratello Sergio che, insieme alla compagna Valentina, presenteranno la loro bambina nata appena un mese fa. Proprio una 30ina di giorni fa, in casa Arcuri c’è stata festa grande. Sergio è diventato papà per la prima volta di una femminuccia. L’annuncio è stato dato proprio dall’attore su Instagram. Postando una foto che ritrae la compagna Valentina Donazzolo guardare la bimba, che è stata chiamata Nicole, appoggiata al seno, ha scritto: “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti amo ancora di più… love u Vale!”. Non potevano evidentemente mancare le felicitazioni della zia Manuela, che su Instagram ha annunciato: “Benvenuta amore di zia!!! #nipote #welcome #neonata #appenanata #nicole #amore”. In ultimo, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria di 6 anni interpreteranno il mitico film “Dirty Dancing” nel torneo Domenica Alive.

