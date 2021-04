DOMENICA LIVE/ Santanchè “governo non deve limitare libertà personale!” (25 aprile)

Daniela Santanchè a Domenica Live per parlare del coprifuoco: “Il governo non dovrebbe limitare la libertà delle persone perchè questo non c’entra con il contenimento della pandemia”. Le sue parole giungono dopo la critica social in cui la Santanchè ha giudicato il coprifuoco “un’idiozia senza senso”. “Bisogna cambiare il paradigma”, ha aggiunto. Ad intervenire anche la Boralevi: “Penso che sia doveroso da parte della politica spiegare alcune cose, ad esempio cosa accade davvero sul nuovo virus e sulle varianti e sulla Costituzione”. La Santanchè ha accusato la Boralevi di fare terrorismo in diretta tv. “La propaganda politica fa male al paese e all’economia”, ha tuonato la Boralevi. “Io sostengo le aperture consapevoli”, ha aggiunto.

Contro il suo punto di vista, Ohara Borselli: “E’ importante paventare le aperture non solo per un discorso economico. Ha coscienza che ci sono atti autolesionistici da parte di ragazzi?”, ha domandato alla Boralevi, parlando anche delle altre persone che non si sono potute curare a causa delle chiusure. In studio gli animi si sono scaldati andando ben oltre l’argomento centrale. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LA NUOVA PUNTATA DI DOMENICA LIVE: GLI OSPITI

Torna l’appuntamento con Domenica Live, nel pomeriggio di oggi 25 aprile, con una nuova intensa puntata condotta su Canale 5 dalla padrona di casa Barbara d’Urso. Tanti argomenti, tanti ospiti e tante interviste in serbo per i telespettatori del salotto domenicale dell’ammiraglia Mediaset che rinnova il suo appuntamento a partire dalle ore 14.35 circa. Come sempre in questa nuova puntata non mancherà la parte iniziale dedicata all’attualità ed all’informazione, con un occhio di riguardo agli argomenti legati all’emergenza Coronavirus. Da domani gran parte del Paese torna in zona gialla ma l’emergenza non si può ancora dire del tutto conclusa. Ecco allora che in studio interverrà il virologo Matteo Bassetti per fare il punto della situazione su come stanno le cose sul piano riaperture e campagna vaccinale.

Torna ovviamente anche l’intrattenimento della domenica pomeriggio con tutta una serie di ospiti. Grande comparto dedicato ai protagonisti dell’Isola dei Famosi, a partire da Daniela Martani che, dopo aver concluso la sua quarantena in seguito al ritorno in Italia al termine della sua esperienza in Honduras, si racconterà in esclusiva nel salotto di Barbara d’Urso. Proprio lei è stata considerata la regina delle contestazioni e delle polemiche: come risponderà alle accuse?

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI OGGI 25 APRILE: TUTTI GLI OSPITI

A Domenica Live, dopo l’ospitata della passata settimana farà ritorno anche un altro ex naufrago molto discusso. Si tratta del modello Akash Kumar che fino ad oggi ha fatto parlare di sè per via del giallo legato al colore dei suoi occhi. In merito, Barbara d’Urso ha promesso rivelazioni choc sull’argomento dopo le precedenti rilasciate proprio nel medesimo programma la scorsa settimana. E poi, ad intervenire sarà anche la signora Gabriella, mamma di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è tornato ai domiciliari dove continuerà a scontare la sua pena che terminerà solo nel 2024. Le polemiche, tuttavia, non si placano: come sta davvero Corona?

Nel corso della trasmissione sarà ospite anche la cantante Wilma Goich per un emozionante momento da vivere con i telespettatori di Canale 5. Proprio un anno fa la donna ha perso la figlia Susanna avuta da Edoardo Vianello ed oggi ha una dedica molto toccante per lei. Come ha ricordato la conduttrice, Susanna ha lavorato per tanti anni in radio con Fiorello: ci sarà un messaggio anche da parte sua? Infine, tanti vip in studio commenteranno come hanno fatto a dimagrire e sveleranno come poter perdere tanti chili.



