DOMENICA LIVE/ Puntata 21 marzo, ospiti e anticipazioni: Sandra Milo, Morena Funari..

Domenica 21 marzo 2021 che non fa eccezione: il pomeriggio di Canale 5 è in compagnia di Barbara D’Urso con Domenica Live. Tanti, come sempre, gli argomenti affrontanti nel contenitore della rete ammiraglia Mediaset, con gossip e spettacolo grandi protagonisti. Secondo quelle che sono le anticipazioni fornite dalla stessa Barbara D’Urso venerdì nel suo Pomeriggio Cinque, uno spazio importante sarà dedicato alla grande Sandra Milo: difficile da credere, ma la musa di Federico Fellini ha appena festeggiato 88 anni e anche la sua amica conduttrice ha voglia di festeggiare insieme a lei questo importante traguardo. In studio si respirerà così un clima di famiglia, anche considerando che insieme alla padrona di casa e alla festeggiata ci saranno i figli di Sandra Milo. La stessa cosa era accaduta per i suoi 85 anni, quando in studio erano intervenuti i figli Ciro e Azzurra: insomma, una tradizione che si rinnova ed è di buon auspicio.

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MARZO: DA PATRIZIA PELLEGRINO A…

Non solo Sandra Milo tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica Live. Barbara D’Urso ha infatti annunciato la presenza di Patrizia Pellegrino, che è stata appena operata per un tumore al rene. La conduttrice ed opinionista, che sarà accompagnata dai suoi figli, adesso sta bene, ma la sua esperienza non è stata affatto semplice con un intervento d’urgenza che si è richiesto dopo una diagnosi errata e che ultimamente l’ha portata a vivere nel terrore che possa ripresentarsi. Tra gli ospiti annunciati anche Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari: la donna, che una settimana fa è stata accolta dalla D’Urso insieme al compagno Antonio Presta, ha lanciato un appello a sotterrare l’ascia di guerra con la figlia del conduttore, Carlotta. Quest’ultima avrà intenzione di accoglierlo?

