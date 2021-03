Domenica Live/ Puntata 28 marzo ospiti e anticipazioni: Simona Izzo, Paola Caruso e..

Barbara D’Urso torna a far compagnia con Domenica Live ai telespettatori di Canale 5. Va infatti in onda oggi, 28 marzo 2021, una nuova puntata del salotto pomeridiano della popolare conduttrice. Lei stessa ha fornito qualche anticipazione in merito agli ospiti che vedremo nel programma. Tra questi c’è Simona Izzo, che però non sarà sola. Al suo fianco il figlio Francesco Venditti, che la regista ha avuto dal celebre cantautore romano quando hanno avuto una storia d’amore molti anni fa. I due avranno modo di parlare del loro rapporto e di svelare degli aneddoti speciali e simpatici, che riguarderanno anche Antonello Venditti. A proposito di genitori e figli, ospite di Domenica Live oggi anche Nicolò Zenga, che tornerà da Barbara D’Urso per una reunion familiare, la prima con il fratello Andrea e papà Walter.

Ci ha tenuto particolarmente la conduttrice, che ha seguito le loro vicende durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato proprio Andrea Zenga. Ma le sorprese non finiscono qui.

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI 28 MARZO

Tra gli ospiti di oggi di Domenica Live, secondo le anticipazioni di Barbara D’Urso, c’è anche Paola Caruso. La showgirl è apparsa tra gli “assaggi” forniti dalla conduttrice al termine dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 in vista del programma odierno. Dunque, Paola Caruso avrà l’occasione di presentare al pubblico il suo nuovo amore. La showgirl calabrese, che in passato ha avuto storie complicate (come dimostra purtroppo la vicenda del papà del piccolo Michelino), si sarebbe innamorata di un pugile. Pare che prima di conoscerlo non baciava nessuno da due anni. Un particolare però non è passato inosservato ai telespettatori. Paola Caruso sembra essere amica del Visconte Guglielmotti, quindi qualcuno ipotizza che Barbara D’Urso possa portarlo insieme ad Akash nel suo salotto.

Per scoprirlo però non ci resta che attendere che cominci la nuova puntata di oggi di Domenica Live, in onda come sempre su Canale 5, visto che la conduttrice è nota anche per le sorprese che regala ai suoi telespettatori.

