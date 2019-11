Domenica Live/ Vladimir Luxuria e Paola Caruso ospiti di Barbara d’Urso

Quali saranno gli ospiti presenti in studio nel corso della nuova puntata di Domenica Live? Barbara d’Urso dalle 17.20 in poi, riaprirà i battenti del suo programma in onda su Canale 5. Ospite Paola Caruso che parlerà della separazione con Moreno Merlo: “Paola racconterà e mostrerà i motivi gravissimi per cui è finita la sua storia d’amore con Moreno Merlo che aveva anche presentato al suo bambino”, ha affermato Carmelita anticipando la news a Pomeriggio 5. Proprio nella stessa trasmissione, l’ex Bonas di Avanti un altro aveva confermato la rottura tramite un videomessaggio: “Ciao Barbara, è vero che io e Moreno ci siamo lasciati. Sono scioccata per quello che mi è successo. Sono successe delle cose molto gravi che hanno portato alla rottura che non si può più riparare di questo rapporto. Tu sai Barbara che noi donne innamorate a volte, anche se abbiamo dei dubbi, sorvoliamo perché siamo donne. Io davvero ho tanto dolore dentro perché ci credevo e soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio. Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e vuoi fare le tue cose, ci sono mille donne. Vai da queste del Gf, vai da chi ca**o vuoi ma non da una persona come me che ha già sofferto. Quello che mi ha fatto non me l’ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sconvolta”, aveva raccontato. Oggi, nel corso della diretta scopriremo la verità.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso

Tra gli ospiti annunciati anche Roberto Brunetti, detto Er patata, dopo gli arresti domiciliari. L’attore ricorderà anche la moglie Monica Scattini. Spazio anche per un’intervista esclusiva a Vladimir Luxuria dopo lo scontro con Vittorio Sgarbi nello studio di Live-Non è la d’Urso. Sempre la nostra Carmelita, la scorsa settimana nel corso di Pomeriggio 5, aveva salutato Vlady: “Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Dopo la diretta ci siamo sentite, ci siamo scritte, ci siamo mandate dei cuori. Vladimir ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi l’altra sera. Voi sapete che Sgarbi, del resto, è inarrestabile. Purtroppo, molte volte, nessuno riesce a fermarlo. Vladimir è l’unica che riesce a gestire Vittorio, ma probabilmente lei l’altra sera era un pochino più fragile. Mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione”. Luxuria, intervistata da FanPage, aveva raccontato le sue sensazioni a caldo dopo l’attacco ricevuto: “Sono stata così male che non ho dormito, preferisco dimenticare tutto quello che è accaduto. Sentirsi vittima nel branco non è bello, forse pensavo di essere più forte. Me lo sarei dovuta aspettare, magari non in quei termini e con quel linguaggio. Forse ho sbagliato anch’io. Metto tutto alle spalle ma la prossima volta starò più attenta agli interlocutori”. In ultimo, Carmen Di Pietro sarà Cenerentola nel torneo di Domenica Alive.

