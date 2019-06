Domenica Rewind/ Anticipazioni e ospiti: Barbara D’Urso, il meglio del live, 2 giugno

Secondo appuntamento su Canale 5 per Domenica rewind. Il meglio del programma di Barbara d’Urso torna oggi pomeriggio per portare in tv le interviste in esclusiva, realizzate nel corso della stagione che si è conclusa lo scorso 19 maggio. Diversamente da quanto accaduto la scorsa settimana, a partire dalle 17.20 le repliche si scontreranno con I migliori anni, programma in replay in onda su Rai 1, condotto da Carlo Conti. Barbara D’Urso non scontrerà quindi lo storico competitor della domenica neanche negli appuntamenti in replica, dal momento che il meglio di Domenica In, con la raccolta delle migliori interviste realizzate nel corso dell’ultima fortunata stagione, andrà in onda fino alle 15.55 circa. Quali saranno gli ospiti che riempiranno l’appuntamento in rewind dedicato al meglio di Domenica Live? Dall’ex gieffina Mia Suarez ad Alex Belli, passando per Ivana Icardi e Franco Terlizzi, la scelta si preannuncia ampia.

Anche Pamela Prati a Domenica Rewind?

Tra le interviste più attese di Domenica Rewind c’è quella concessa a Barbara D’Urso da Pamela prati lo scorso 2 dicembre. La celebre showgirl, ex volto del Bagaglino, tornava in scena per festeggiare i suoi 60 anni, alla luce delle imminenti nozze con l’affascinante imprenditore Mark Caltagirone, restio a mostrarsi in camera. Solo pochi mesi dopo sarebbe scoppiata la bomba – anticipata da Dagospia – del suo finto matrimonio e di quel futuro sposo in realtà mai esistito. Assisteremo all’intervista della diva più chiacchierate della stagione? E quali potrebbero essere gli altri ospiti di questo appuntamento con il “Meglio di”? Tra i papabili filmati da ripercorrere potrebbe esserci quello di Dado Pellegrini, malmenato dall’ex fidanzatino di sua figlia Alice, oltre a quello di Stefano Orfei e Brigitta Boccoli, in attesa del loro secondo figlio. Per scoprire cosa accadrà questa sera nel meglio di Domenica Live, non resta che seguire l’appuntamento in onda su Canale 5.

