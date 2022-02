“Domenica”, testo e significato canzone Achille Lauro/ Sanremo 2022: overdose d’amore

“DOMENICA”, TESTO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI ACHILLE LAURO A SANREMO 2022

Achille Lauro partecipa al Festival di Sanremo 2022 con Domenica, il cui testo completo è stato scritto da De Marini, Manzari, Petrella, Ciceroni, Cutolo, Calculli e Manzari. Sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2022, Achille Lauro sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi di tutto il mondo.

Il testo della canzone Domenica sarà contenuta nel nuovo album in uscita, dal titolo “Lauro – Achille Idol Superstar”, che Achille Lauro porterà anche in tour. C’è stato un grande interesse attorno al testo e ancora di più al cantante, il quale, ogni volta che si è esibito a Sanremo, si è mostrato istrionico e pieno di talento. Anche i suoi travestimenti hanno colpito, con la scorsa stagione a fare da riferimento: in tale circostanza Achille Lauro non era protagonista in gara, ma si esibì comunque durante l’arco di tutte e cinque le serate della kermesse della musica italiana. Il testo “Domenica” non vincerà Sanremo 2022 ma continuerà a far parlare di sè così come l’interprete Achille Lauro.

TESTO COMPLETO “DOMENICA” DI ACHILLE LAURO A SANREMO 2022: L’AMORE È UN’OVERDOSE

Domenica è dunque il testo della canzone con cui Achille Lauro sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

