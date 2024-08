Domenico Acerenza, chi è la moglie del nuotatore

Il fondo italiano cala un altro asso e alle Olimpiadi di Parigi arriva la volta di Domenico Acerenza, nuotatore azzurro che da circa due anni è sposato con Nicoletta Cerrone. Classe 1995, il nuotatore di fondo a caccia di una medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi, si è avvicinato fin da piccolo alle acque sfruttando e cavalcando la sua passione, fino a farla diventare un lavoro vero e proprio, negli anni ha incontrato anche l’amore della sua vita con Nicoletta Cerrone e i due si sono sposati nel dicembre di due anni fa in Basilicata, nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno, un matrimonio celebrato nella chiesa del Sasso davanti a tantissimi invitati tra cui anche l’amico e collega Gregorio Paltrinieri, i due dopo la cerimonia sono si sono allontanati a bordo di un’auto d’epoca.

Nicoletta Cerrone, moglie di Domenica Acerenza è una ragazza semplice e totalmente innamorata del marito, con il quale le capita anche di postare sui social, anche se è piuttosto riservata e non lascia trasparire troppo della sua vita privata.

Domenico Acerenza e l’amicizia speciale con Gregorio Paltrinieri

Il forte nuotatore azzurro al quale l’Italia si aggrappa nei 10 km di fondo alle Olimpiadi di Parigi con Gregorio Paltrinieri, è grande amico del collega e non ha mai fatto mistero dell’amicizia che unisce i due da diversi anni: “Con Greg ho un rapporto di super amicizia e fiducia, c’è tra noi una competizione sana e questo ci aiuta ad essere super felici. Esultiamo per i nostri risultati insieme, è un rapporto maturato nel tempo, ci conosciamo da dieci anni. E’ un rapporto di amicizia speciale” ha detto Domenico Acerenza in una intervista concessa a Ondanews.

E il rapporto è stato coronato anche dalla presenza di Paltrinieri al matrimonio di Acerenza con la moglie Nicoletta Cerrone-