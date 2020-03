Domenico Arcuri, chi è/ Conte lo nomina commissario straordinario per il Coronavirus

Domenico Arcuri è il commissario straordinario nominato da Giuseppe Conte per contrastare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La situazione in Italia si fa sempre più difficile e in occasione di una conferenza stampa straordinaria, il Premier Conte ha comunicato di aver scelto il capo di Invitalia con queste parole: “Nominerò a breve anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà Domenico Arcuri. Rimaniamo distanti oggi, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo”. Ma chi è Domenico Arcuri? Classe 1963, Domenico è di origini calabresi, ma per motivi di studio si è trasferito a Roma dove ha conseguito nel 1986 la laurea in Economia e Commercio. Poco dopo ha cominciato a lavorare presso l’Iri dove si occupato della pianificazione e del controllo. Non solo, durante questa esperienza lavorativa si è occupato anche delle aziende destinate alle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell’informatica. Successivamente è passato alla Pars dove ha ricoperto nel 1994 il ruolo di Amministratore Delegato.

Chi è Domenico Arcuri di Invitalia

Nel 2001 Domenico Arcuri è diventato partner di Telco, una società che dal 2002 è stata acquistata da Deloitte. Alcuni anni dopo Arcuri ha ricoperto il ruolo di AD della Deloitte Consulting ricoprendo un ruolo dirigenziale e di grande responsabilità. Successivamente Domenico è diventato Amministratore Delegato di Invitalia e negli ultimi anni si è occupato della ristrutturazione del gruppo che precedentemente si chiamava Sviluppo Italia. Un impegno importante quello di Arcuri che, nel corso di questi anni, con il suo incarico ha letteralmente rivoluzionato la forma e il modello dell’azienda, ma anche la struttura economica e patrimoniale. Un ruolo, quello di Invitalia, che è stato comunicato con un comunicato importante “su mandato del Governo ha elaborato e realizzato, tra l’altro, il piano di riorganizzazione e rilancio dell’azienda, che oggi gestisce tutte le misure agevolative per le imprese, compresi i nuovi incentivi Smart&Start Italia e il Fondo Italia Venture I per le startup innovative”.

Domenico Arcuri è il commissario straordinario nominato da Conte

L’esperienza a Invitalia è sicuramente la più lunga di Domenico Arcuri che da questa sera si ritrova a ricoprire un ruolo importante e determinante nella storia del nostro Paese. Giuseppe Conte, infatti, in piena emergenza sanitaria da Coronavirus ha deciso di nominarlo come super commissario straordinario. Arcuri ha avuto la meglio su Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile e l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, visto che è stato lui la scelta del Governo e del Premier Giuseppe Conte. Arcuri diventa così uno degli uomini più importanti del momento, anche se la sua figura sarà più tecnica e utile dal punto di vista della gestione “emergenza coronavirus” più che dal punto di vista politico, anche se avrà molta libertà d’azione.



