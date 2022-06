Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi si sono sposati/ Le immagini del matrimonio

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi sposi: il matrimonio sul lago di Garda

È un giorno decisamente speciale per Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi: la coppia è infatti convolata a nozze nella giornata di oggi. La cerimonia si è tenuta in chiesa nella meravigliosa cornice del lago di Garda, dove i due neo-sposini si sono giurati amore eterno dopo anni di fidanzamento. A rendere noto il fatidico momento del “sì” è il settimanale Chi che, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha condiviso i tratti più salienti della cerimonia. Come specifica la rivista, i festeggiamenti proseguono questa sera sempre sul Lago di Garda.

Chi ha anche svelato le scelte di stile della coppia: “Per il grande giorno la sposa ha indossato Antonio Riva, l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Martorana e hanno scelto fedi Tiffany“. Il matrimonio è stato accompagnato anche dai primi scatti dei neo-sposini in tutta la loro eleganza, condivisi dal calciatore sul personale profilo Instagram. I grandi festeggiamenti sono stati preceduti da intensi mesi di preparativi, in vista dell’atteso evento di oggi.

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi: la storia d’amore e il figlio Nicolò

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi hanno così coronato il loro idillio d’amore compiendo il passo più importante: diventare marito e moglie. Per loro è adesso tempo di guardare al futuro e ai nuovi progetti di coppia, senza però dimenticare gli inizi della loro romantica storia d’amore. Coppia affiatatissima da sempre, i due si sono conosciuti da giovanissimi quando Domenico Berardi non aveva ancora iniziato a calcare i palcoscenici più importanti del calcio.

La coppia non si è mai divisa e ha sempre rinnovato il proprio amore, anno dopo anno, sino a creare una bellissima famiglia: i due sono infatti genitori di un bimbo, Nicolò, nato nel 2020. Lui calciatore ormai affermato nonché bandiera del Sassuolo, che ormai milita da diversi anni nel campionato di Serie A, e presenza fissa nella Nazionale italiana. Lei attivissima sui social, dove ha una pagina Instagram in cui insegna esercizi di fitness a livello amatoriale. Una storia d’amore nata da giovanissimi e ora suggellata dal fatidico “sì”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













