Domenico Biscardi è morto/ Genetista trovato in casa senza vita: cause da chiarire

Addio a Domenico Biscardi. Il genetista e farmacologo, molto noto sui social network per le sue ricerche sul vaccino anti-Covid, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione. Come riportato dai colleghi di Meteo Web, le indiscrezioni a disposizione sono poche e non sono giunte ancora conferme dai suoi cari.

Sul web, però, tante persone stanno omaggiando Domenico Biscardi. Il ricercatore era diventato un’icona degli scettici e dei no vax dopo aver divulgato una serie di video particolarmente controversi. Il genetista, infatti, aveva messo in dubbio l’efficacia dei farmaci anti-Covid e le sue teorie sono diventate particolarmente virali su Facebook.

MORTO IL RICERCATORE DOMENICO BISCARDI

Tanti, tantissimi messaggi di cordoglio per la morte di Domenico Biscardi. C’è anche chi ha citato la morte del professor De Donno, proponendo scenari complottisti: “È morto il Dott. Domenico Biscardi, aveva annunciato qualche giorno fa di aver fatto un’importante scoperta sui sieri Covid, lo hanno suicidato. Come De Donno. Riposa in pace, da eroe, come hai detto tu”. Questo, invece, il messaggio di un altro seguace del ricercatore: “Ho appena saputo dell’improvvisa morte del dottor Domenico Biscardi, il ricercatore che stava indagando, insieme a suoi colleghi spagnoli e russi, sul grafene e sulle altre sostanze contenute nei sieri magici. Grazie, caro Domenico, per il suo instancabile impegno e per la grande lezione di vita impartita a tutti noi affrontando, a testa alta e senza mai indietreggiare, l’enorme rischio che corre un ricercatore e diffusore della verità”. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

