Domenico Campanile, malmenato da ex fidanzata ed ex moglie/ Video su TikTok

Domenico Campanile è stato aggredito, insultato e picchiato dall’ex moglie e dall’ex fidanzata: “Credevano che avessi tradito la mia ex moglie ma invece non era vero. Sono entrato in casa, hanno chiuso la porta e poi mi hanno picchiato”. La vittima ha raccontato come hanno fatto ad attirarlo in trappola: “Erano dopo le 23:00 circa, stavo dormendo, ricevo un messaggio, poi un altro, poi tre chiamate ma non ho risposto perchè stavo dormendo, allora chiamano la sorella che era con me e le dicono che mio figlio non stava bene e che dovevo portarlo in ospedale. Non ci ho pensato due volte, ho preso la macchina e sono andato, infatti ero in pigiama”.

Mara Sattei, monologo a Le Iene/ "Credere in Dio mi ha dato la forza di combattere"

In realtà era solo una scusa: “La mia ex suocera stava riprendendo insieme ad un’altra ragazza”, quattro donne quindi che l’hanno attirato in un tranello. “Io non ho reagito, sono contro la violenza, non avrei mai reagito, poi ho un figlio da crescere ed è brutto che un figlio vede il padre agire contro una donna, ho pensato solo a scappare in quel momento”. Ma Domenico Campanile aveva capito che c’era qualcosa che non andava prima di entrare? “L’ho capito quando sono entrato e ho sentito il rumore delle chiavi che chiudevano la porta, poi sono andato più avanti e ho visto le persone che mi aspettavano”.

William D'Alascio, 'postino' dei compiti durante covid/ “Volevo aiutare i compagni"

DOMENICO CAMPANILE: “SONO RIUSCITO A SCAPPARE MA…”

Il ragazzo aggredito ha cercato di scappare dalla finestra ma le due donne, indiavolate, lo tenevano per la collana per non farlo fuggire.

Ad un certo punto Domenico Campanile ce l’ha fatta: “Ma mi hanno rincorso e poi avevo perso le chiavi della macchina e mi hanno rubato il telefono e i soldi che avevo in macchina. La mattina dopo sono andato a denunciare le due donne”. Il paradosso è che hanno voluto pubblicare il video sui social: “Lo hanno fatto per umiliarmi perchè secondo loro avrei dovuto reagire, invece io sono un vero uomo e non ho reagito”. Le due donne non si sono mai scusate, ha concluso Domenico Campanile.

Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati?/ Rumors sui motivi della separazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA