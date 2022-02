Domenico Centamore, chi è e vita privata/ “Mia moglie ha sempre creduto in me e…”

Domenico Centamore è un attore amatissimo dal pubblico televisivo. Sarà uno degli ospiti del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Domenico Centamore è un attore italiano, cresciuto fin da piccolo con la passione per il mondo dello spettacolo e per la recitazione in particolare. Il suo esordio, dopo il diploma alla scuola di arti drammatiche, è nel 2000 con il film I cento passi di Marco Tullio Giordana, nei panni di Vito. Sul set di Makari interpreta il ruolo di Peppe Piccionello, lo storico amico del cuore di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, nonché braccio destro e compagno di mille avventure. Molto spesso Domenico Centamore ha recitato in molti film e serie televisive in cui ha lavorato anche Claudio Gioè: La matassa del 2009 per la regia di Ficarra e Picone, La mafia uccide solo d’estate del 2013 per la regia di Pif, la fiction Squadra antimafia 2 – Palermo oggi del 2010 e La mafia uccide solo d’estate del 2016-18. Il successo arriva per Domenico Centamore con la serie tv Il capo dei capi del 2007, dove interpreta Giovanni Brusca. Lo vediamo nel 2008 interpretare il ruolo di Balduccio Di Maggio nel film Il divo, di Paolo Sorrentino. Altri titoli importanti sono Baaria del 2009 di Giuseppe Tornatore, La trattativa del 2014 di Sabina Guzzanti, Anime nere del 2014 di Francesco Munzi, In guerra per amore del 2016 di Pif, Il truffatore del 2018 e Pinocchio del 2019 di Matteo Garrone.

Claudio Gioè e Domenico Centamore/ "Makari e la nostra amicizia nella vita"

Domenico Centamore è una persona riservata e tiene lontano dai riflettori la sua vita privata. Sui social l’attore non condivide mai contenuti privati anche se in un’intervista a Fanpage ha ringraziato la moglie per essergli stata sempre accanto: “Mi è stata vicina sempre. Trent’anni che stiamo insieme, abbiamo vissuto gioie e dolori di questo successo. Lei mi è stata sempre accanto al sogno di diventare attore. Mio padre pensava che io avessi una malattia quando gli dissi che volevo fare l’attore, lei invece ha sempre creduto in me. A lei, come ai miei fratelli e alla mia famiglia, dedico ogni successo”.

Domenico Centamore e l’intesa sul set di “Makari” con Claudio Gioè

Domenico Centamore è diventato un volto popolare grazie all’interpretazione di Peppe Piccionello nella serie “Makari”. In un’intervista a Fanpage, Domenico Centamore ha rivelato che questa serie ha portato una ventata di freschezza e a proposito del suo personaggio ha sottolineato: “Io dico sempre che Domenico Centamore si è innamorato di Piccionello e Piccionello si è innamorato di Domenico Centamore. Mi interessava dare un’anima a questo personaggio e sapevo di avere una grossa responsabilità, perché tutti i lettori di Savatteri lo amano particolarmente. Lo amano perché è scritto meravigliosamente, lo amano perché è la Sicilia. È libero ed essere liberi in Sicilia è una vittoria”. Ciò che ha funzionato è stata sicuramente l’intesa sul set con Claudio Gioè, alias Saverio Lamanna: “Io e Claudio siamo riusciti a fare una coppia che non si vedeva da anni. Quello che passa in tv, in genere, o è un protagonista oppure è una coppia maschio-femmina. Lamanna e Piccionello, invece, sono una coppia all’inglese, all’americana, senza fare troppi paragoni con nomi che hanno fatto la storia”.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA