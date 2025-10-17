Domenico Centamore, chi è la moglie Melinda? I due sono convolati a nozze più di trent'anni fa, lei lo ha sempre sostenuto.

Domenico Centamore sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che verrà trasmessa oggi, venerdì 17 ottobre 2025, su Rai Uno. Il noto attore siciliano è uno dei protagonisti di ‘Makari’, l’amata serie tv tornerà in onda su Rai Uno con la quarta stagione domenica 19 ottobre 2025 in prima serata. Un appuntamento che moltissimi telespettatori aspettano con ansia, infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà in ogni episodio.

Nei panni di Peppe Piccionello dal 2021 nella serie TV Màkari, l’attore siciliano sin dall’inizio ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori grazie alla sua simpatia e al suo modo di fare. Domenico Centamore ha conquistato molto successo nel corso della sua carriera, iniziata nel 2000 quando ha interpretato il ruolo di Vito nel film I cento passi.

A fargli ottenere molta visibilità è stato anche il ruolo di Balduccio Di Maggio nel film di Paolo Sorrentino ‘Il divo’ nel 2008. Ha poi recitato in molte serie tv e film noti come: L’isola dei segreti – Korè, La matassa, Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Anime nere, La meglio gioventù, Il capo dei capi, Incastrati, E poi si vede e molti altri ancora.

La vita privata di Domenico Centamore, l’attore è sposato con Melinda da oltre trent’anni

A differenza della sua sfera professionale quella privata non è molto nota, l’attore infatti ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale tenendola ben lontana dai riflettori. Sappiamo però che da trentasei anni è legato sentimentalmente alla moglie Melinda, lei non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto riservata, dalla loro unione sono nati due figli, Rosilda e Giovanni.

Non si sa praticamente nulla della moglie di Domenico Centamore, lui però in una passata intervista ci ha tenuto a dedicarle parole piene di amore e gratitudine. Parlando del loro meraviglioso rapporto ha fatto sapere che del suo successo hanno vissuto gioie ma anche dolori. Quando disse a suo padre che voleva fare l’attore lui pensò che avesse una malattia, la moglie invece ha sempre creduto in lui. In quella occasione aveva poi aggiunto: “A lei, come ai miei fratelli e alla mia famiglia, dedico ogni successo”.