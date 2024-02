Domenico Centamore, chi è l’attore di Makari 3/ Il boom in Rai con Claudio Gioè: carriera e vita privata

Domenico Centamore, chi è l’attore di Makari 3: la carriera tra cinema e tv

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona su Rai 1, Caterina Balivo accoglierà Domenico Centamore. L’attore è uno dei grandi protagonisti della terza stagione di Màkari, la serie Rai con Claudio Gioè che sta riscontrando ottimi ascolti. Nato nel 1967 a Scordia, in provincia di Catania, Centamore ha debuttato nel mondo della recitazione all’inizio degli anni 2000. Ha interpretato il personaggio di Vito nel film I cento passi e Balduccio Di Maggio ne Il divo di Paolo Sorrentino, del 2008.

In televisione uno dei suoi più grandi successi è l’apparizione nella miniserie del 2009 L’isola dei segreti – Korè, in onda su Canale 5 e con la regia di Ricky Tognazzi. Inizia poi una collaborazione con Pif, dal quale è stato diretto nel 2013 ne La mafia uccide solo d’estate e ne In guerra per amore del 2016. Il boom, poi, arriva negli ultimi anni grazie alla serie Màkari: Centamore è entrato nel cast nel 2021 nel ruolo di Piccionello e, da quel momento, non ha più abbandonato il set della serie ambientata in Sicilia.

Domenico Centamore e la vita privata: “Mia moglie mi è stata vicina sempre“

Domenico Centamore, dunque, ha alle sue spalle un bagaglio di esperienze molto importante, una carriera ricca di successi tra piccolo e grande schermo. La sua attività professionale è dunque nota a tutti, discorso opposto invece per la sua vita privata. L’attore, infatti, è molto riservato e raramente si lascia andare a dichiarazioni pubbliche riguardo l’amore.

Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Fanpage nel marzo 2021, si era sbilanciato raccontando di avere una donna al suo fianco: “Mia moglie mi è stata vicina sempre. Trent’anni che stiamo insieme, abbiamo vissuto gioie e dolori di questo successo. Lei mi è stata sempre accanto al sogno di diventare attore. Mio padre pensava che io avessi una malattia quando gli dissi che volevo fare l’attore, lei invece ha sempre creduto in me. A lei, come ai miei fratelli e alla mia famiglia, dedico ogni successo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA