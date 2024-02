Domenico, chi è il papà di Alessio Falsone/ Incontro al Grande Fratello: “Grazie a lui io sono riuscito a…”

Alessio Falsone incontra suo papà Domenico al Grande Fratello 2024: sorpresa in diretta

Alessio Falsone è entrato nella Casa del Grande Fratello da poche settimane, eppure sono bastate a farsi conoscere dal pubblico di Canale 5. Il suo carattere deciso e il suo fascino non hanno lasciato indifferente, e nella Casa è riuscito subito ad occupare un posto ben definito, nonostante la fatica di essere l’ultimo entrato. E questa sera, nel corso della diretta del 28 febbraio 2024, Alessio riceverà anche la sua prima sorpresa: l’incontro col papà Domenico.

Finora Alessio Falsone non ha avuto modo di raccontarsi molto al pubblico del Grande Fratello, ma l’occasione arriverà sicuramente stasera. L’incontro con suo papà Domenico sarà per Alessio Falsone anche il momento per narrare qualcosa di sé e della sua vita privata, a partire dal rapporto con la sua famiglia.

Alessio Falsone, il rapporto col suo papà Domenico e suo fratello Franco

Proprio nelle ultime ore, Alessio si è aperto un po’ con i compagni d’avventura, parlando in particolare del rapporto con suo fratello Franco. Si tratta di un legame complesso, visto che i due vivono molto distanti ed hanno stili di vita del tutto opposti. Proprio prima di incontrare suo papà Domenico, Alessio Falsone potrebbe dunque approfondire le sue sensazioni su questo legame, raccontandone ulteriori dettagli ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5.

Di certo l’incontro con suo padre Domenico sarà per il gieffino un momento toccante. I due hanno infatti un bellissimo rapporto, come testimoniano anche le foto con dedica che Alessio gli ha fatto su Instagram, ringraziandolo anche per averlo supportato nella realizzazione dei suoi progetti lavorativi, come l’apertura di un locale.

