Anticipazioni L'Altro Ispettore, Domenico Dodaro diviso tra Raffaella ed Eleonora chi sceglie? E spunta segreto sulla morte del padre

Cos’è successo al papà di Dodaro? Anticipazioni L’Altro ispettore: segreto dal passato

La seconda puntata de L’Altro Ispettore la fiction di Rai1 con protagonista Alessio Vassallo che ruota attorno al drammatico tema dei morti sul lavoro causati quando la sicurezza viene meno andrà in onda domani sera, mercoledì 3 dicembre. Le anticipazioni L’Altro Ispettore svelano che ci saranno dei colpi di scena nel passato del protagonista Ispirata dai romanzo di Pasquale Sgrò e diretta da Paola Randi la serie trae ispirazione da reali fatto cronaca, anche se romanzati. Il primo episodio, infatti, è stato dedicato a Luana D’Orazione, 22enne morta in schiacciata da un orditoio. Al centro c’è la figura dell’Ispettore Domenico Dodaro che il dramma della sicurezza sul lavoro lo ha vissuto sulla sua pelle.

Domenico, infatti, ha perso il papà Pietro morto in un incidente sul lavoro giovanissimo lasciando il figlio adolescente. Con Pietro c’era anche il collega Alessandro che nell’incidente ha perso l’uso delle gambe ma miracolosamente e rimasto illeso. Ebbene le anticipazioni L’Altro Ispettore svelano che nelle prossime puntate verrà a galla un segreto dal passato: cos’è successo davvero al papà di Domenico Dodaro? Quali sconvolgenti segreti sulla sua morte di Pietro? Con il suo solito fiuto investigativo e intuito l’ispettore dovrà cercare la verità. Del resto è riuscito a smantellare la rete di caporalato tra Calabria e Basilicata diventando una leggenda tra gli ispettori del lavoro.



Anticipazioni L’Altro Ispettore: Domenico Dodaro diviso tra Raffaella ed Eleonora

Non solo argomenti drammatici e cupi, al centro delle trama ci saranno anche delle corde più leggere come le questioni di cuore del protagonista. Dopo la morte prematura della moglie Laura, Domenico detto Mimmo, tornerà nella sua città natale Lucca con la figlia Mimì (Angelica Tuccini), una bambina sveglia e determinata che, in realtà, si prende più cura del papà distratto che viceversa. Ad accoglierli ci sarà come già detto l’amico di famiglia Alessandro (Cesare Bocci), mental coach in sedia a rotelle. E dalle anticipazioni L’Altro Ispettore si scopre che tra i vicoli di Lucca, Domenico ritroverà anche Raffaella Pacini (Francesca Inaudi), PM ed ex compagna di liceo, con cui collaborerà nelle indagini. E poi ci sarà Eleonora (Silvia Mazzieri), il primo amore mai corrisposto, pronta a fargli battere di nuovo il cuore senza aver fatto i conti con la piccola Mimì. La figlia di Mimmo, infatti, vuole trovare una nuova fidanzata al papà ma per lei è Raffaella la candidata perfetta.