Domenico Chiarello, marito Claudia Potenza/ “Torneremo a sposarci, lo rifacciamo”

L’attrice Claudia Potenza ha sposato l’avvocato barese Domenico Chiarello a settembre 2019. A raccontare il loro primo incontro è stata l’attrice sulla pagine di Vanity Fair di qualche anno fa: “Incontro a Bari, lo capisco subito: insieme avremmo fatto qualcosa di importante. Il mese dopo a Parigi gli infilo quest’anello che porto, con scritto “Sei tu”. Ora lo tengo con i due che mi ha regalato lui quando ero incinta”. Prima delle nozze Domenico e Claudia hanno avuto due figli: Gabriele e Nina, oggi rispettivamente 10 e 3 anni. Il giorno del matrimonio c’erano anche loro in Chiesa: Nina in braccio alla mamma, Gabriele seduto tra i due genitori.

Stella e Andrea, moglie e figlio Maurizio Vandelli/ Dopo anni di lavoro insieme...

“I figli sono una magia. Ci abbiamo provato, l’estate di un anno fa, niente. Mi ero detta: vabbè, il corpo è cambiato, mettiamoci una pietra sopra. E invece ora Nina ha scelto noi. I figli arrivano dove vogliono, nelle braccia di chi vogliono”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair mentre aspettava la figlia nata nel 2017.

Davide, Georgia e Shoan, figli Paolo Rossi/ "Obbligati a essere interisti"

Domenico Chiarello: il matrimonio pugliese con Claudia Potenza

Il matrimonio di Domenico Chiarello e Claudia Potenza è stato celebrato nel centro storico Monopoli, nella chiesa di Santa Maria Amalfitana. Tantissimi i vip presenti alla cerimonia. Tra i testimoni di nozze Dino Abbrescia. L’attore Marco Bocci guidava il furgoncino Wolkswagen su cui la sposa è arrivata in chiesa. Tra gli invitati: Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Andrea Sartoretti, Paola Minaccioni, Alessia Barela, Paolo Sassanelli e tanti altri. I festeggiamenti si sono poi svolti nella Masseria Mozzone nella frazione Montalbano di Fasano.

Thomas Trabacchi e Teo, compagno e figlio Carlotta Natoli/ "Siamo una famiglia..."

“Torneremo a sposarci. Al primo anniversario utile lo rifacciamo, vi avviso”, ha annunciato l’attrice, qualche mese fa su Instagram, postando una foto del giorno del matrimonio. In occasione del loro ultimo anniversario di matrimonio, il 14 settembre 2020, ha scritto: “C’era una volta uno straordinario giorno, in una terra incantata, in cui il vento si placò improvvisamente per poter permettere di udire la voce di due amanti che si giuravano amore eterno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA