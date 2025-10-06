Domenico D’Alterio si confessa con Jonas e Francesco al GF 2025: la gioia di diventare padre, le sfide e il legame indissolubile con la figlia.

Dopo le Nomination al Grande Fratello 2025 cambia tutto. I concorrenti iniziano infatti a confrontarsi, ad aprirsi di più e a parlare liberamente di diverse tematiche tra cui le relazioni e l’amore. Inizia Domenico D’Alterio, che si confida con Jonas e Francesco raccontando loro qualcosa in più sulla sua vita, in particolare sulla cosa più bella che ha, sua figlia Paola. I coinquilini sono curiosi di saperne di più, chi è la sua compagna e cercano di indagare sul suo passato.

Domenico spiega loro di aver sempre avuto storie serie nel corso della sua vita, ed ecco che Jonas gli fa una domanda spiazzante: “Non sei mai stato solo? Riesci a farlo?”. D’Alterio gli risponde dicendogli che nel corso degli anni è cambiato tutto: “A vent’anni era diverso, oggi ho altre esigenze, ho una figlia“, continua, e da qui inizia a commuovere tutti parlando proprio della sua bimba Paola, che gli ha annunciato la partecipazione a questa edizione del Grande Fratello.

Domenico, la frase bomba che lascia senza parole Jonas e Francesco

Al Grande Fratello 2025 è tempo di confessioni. Domenico racconta di aver avuto sua figlia a 25 anni e che oggi fa ancora fatica a rendersi conto di tutte le esperienze di vita che ha vissuto. Ad un certo punto lascia di stucco Jonas e Francesco pronunciando una frase molto vera: “Ho capito che si diventa padri mentre i figli crescono“. “Quali sono stati i tuoi primi pensieri quando è arrivata Paola?”, gli domanda Francesco, e Domenico risponde di aver fatto fatica a realizzare che quella bimba era proprio sua figlia: “Lei è mia? Questa è mia figlia? È parte di me?”, si chiedeva continuamente, trasformando le sue domande nella gioia più grande che ha.