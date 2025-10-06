Grazia Kendi non perdona Domenico D’Alterio: “Scuse non accettate!”. Scontro durissimo nella Casa del Grande Fratello 2025, tensione altissima.

Grazia Kendi e Domenico si sono scontrati pesantemente nella casa del Grande Fratello 2025. Cos’è successo? I due non sembrano proprio riuscire a trovare un punto in comune. Infatti, hanno due caratteri estremamente diversi che li hanno portati ad una lite piuttosto accesa. Ma passiamo subito a scoprire cos’è successo. Negli ultimi giorni Domenico ha provato ad avvicinarsi a Grazia, ma lei si è sempre allontanata. Eppure, ha detto di non aver nulla contro di lui.

Eppure, Domenico è perplesso: secondo lui c’è qualcosa che la blocca, e ha ragione! Grazia Kendi, infatti, ha detto di non riuscire troppo ad entrare in confidenza con lui per via del fatto che è fidanzato e ha paura di essere di troppo nei suoi comportamenti. Non vorrebbe, in poche parole, infastidire la compagna del gieffino. A quel punto Domenico è un po’ stupito, ma accetta le preoccupazioni della coinquilina anche se non le crede totalmente. Ciononostante i due non riescono a trovare la pace.

Domenico contro Grazia: “Non riesci a fare qualcosa per più di due minuti?”

Grazia Kendi ha deciso di andare a dormire durante la prova budget mentre gli altri gieffini facevano di tutto per superarla al meglio. A sua discolpa, ha svelato di essersi sentita troppo stanca per dare il meglio: le tremavano le mani e non riusciva a continuare. A quel punto Domenico è sbottato: “Allora non riesci a fare qualcosa per più di due minuti? E come fai?”, le ha detto. A quel punto Grazia gli risponde infastidita e scoppia in lacrime: “Tu non sai cosa ho fatto nella mia vita!“. I concorrenti si dividono e cercano di sostenere sia l’uno che l’altra ma Anita coglie il punto: “Adesso, avete capito che fra voi non c’è comunicazione, non bisogna andare d’accordo con tutti, bisogna solo convivere”.