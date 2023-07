Domenico Cuomo, dopo Mare Fuori entra nel cast de Il Professore 2?/ Le immagini sul set

Domenico Cuomo, alias “Gianni” in Mare Fuori: il ruolo di “Mimmo” in Il Professore 2

Spesso si tende ad idealizzare i volti di alcuni film e serie tv con il personaggio interpretato; quasi come per gli appassionati alcuni ruoli siano ritagliati appositamente per determinati attori. E’ questo forse il caso di uno dei talenti più cristallini di Mare Fuori – serie Tv di assoluto successo – ovvero Domenico Cuomo. Nella serie ambientata a Napoli il giovane attore ha vestito i panni di “Gianni” ma per lui si prospetta una nuova importante esperienza sul set: Il Professore 2.

A riportare l’indiscrezione dell’approdo sul set de Il Professore 2 di Domenico Cuomo – “Gianni” in Mare Fuori – è The Pipol Tv su Instagram. La pagina spiega come il giovane attore interpreterà Mimmo nella seconda stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassman. Sono riferiti anche dettagli in merito al suo nuovo personaggio “Mimmo”: un ragazzo in semilibertà – oltre che ex studente di Alessandro Gassman – che torna nell’istituto per occuparsi della gestione della biblioteca.

Non solo Domenico Cuomo: Anche Nicolas Maupas di Mare Fuori nel cast de Il Professore 2

Sempre The Pipol Tv su Instagram riporta come – nella seconda stagione de Il Professore con Alessandro Gassman – Domenico Cuomo, alias Gianni in Mare Fuori, non sarà l’unico volto della serie tv di successo ad approdare sul nuovo set. Con lui pare esserci anche “Chiattill”, ovvero Nicolas Maupas. A corredo dell’indiscrezione la pagina Instagram ha postato uno scatto che riguarda proprio le riprese de Il Professore 2 e dove si può ben notare la presenza di Domenico Cuomo.

Per Domenico Cuomo, la possibilità di partecipare anche alle riprese de Il Professore 2, è senza dubbio una meritevole consacrazione. Il 19enne si è messo in mostra in Mare Fuori con il personaggio di Gianni, sempre con interpretazioni magistrali. Il suo talento non è dunque passato inosservato ad Alessandro Gassman che – come riporta The Pipol Tv su Instagram – lo ha scelto per il cast della seconda stagione della serie Tv











