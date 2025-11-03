Domenico D'Alterio potrebbe abbandonare la Casa del Grande Fratello 2025 nel corso della diretta del 3 novembre: ecco perché

Dopo una settimana infuocata, dominata da scontri, liti dai toni altissimi e risse sfiorate, Domenico D’Alterio dovrà fare i conti con il suo destino nella Casa del Grande Fratello 2025. Il gieffino arriva da giorni molto complicati, durante i quali ha affrontato dubbi sul suo conto e sul rapporto con la fidanzata Valentina Piscopo, e stasera potrebbe ritrovarsi a fare una scelta drastica: quella di lasciare la Casa definitivamente.

Chi è Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri? Perchè è stato lasciato via post

Non solo il rapporto con la fidanzata Valentina è in discussione, ma anche la sua posizione all’interno della Casa. In queste prime settimane, nessuno ha mai dubitato della sua buona fede, anzi per molti Domenico è stato una presenza importante, al punto da essere eletto Capitano della Casa. L’ingresso della sua fidanzata ha però messo tutto in discussione, visto che molti hanno iniziato a credere che la loro fosse una strategia di gioco, pensata ancor prima l’inizio dell’avventura al Grande Fratello.

Domenico D’Alterio e la fidanzata Valentina si lasciano?/ Scelta importante al Grande Fratello: cosa succede

Domenico D’Alterio potrebbe ritirarsi dal Grande Fratello 2025: il gieffino tra due fuochi

Domenico D’Alterio è ora tra due fuochi: da una parte l’ira della fidanzata Valentina (pronta a tornare al Grande Fratello questa sera), dall’altra la sfiducia di molti gieffini. “Non mi guardano nemmeno più in faccia!”, ha ammesso Domenico durante una conversazione con Benedetta Stocchi dopo il caos dei giorni scorsi. In un confessionale ha poi ammesso le sue preoccupazioni: “Sto in pensiero su tante cose. Mi dispiace per tutto quello che è successo, mi dispiace che lei sta soffrendo. Non so dove sta, vorrei sapere queste cose, non ci sto capendo più nulla. Ho litigato con mezza casa, l’aria è pesante, al di fuori chissà cosa pensano di me…”

Grande Fratello 2025, puntata 3 novembre/ Diretta ed eliminato: arriva la mamma di Rasha, Amendola ospite

L’aria è tesa e pesante per lui, motivo per il quale questa sera, alla fine del nuovo confronto con Valentina, potrebbe decidere di lasciare il programma sia per tentare di recuperare la sua relazione, sia per abbandonare un percorso che non è più come lo avrebbe voluto.