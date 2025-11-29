Domenico D'Alterio e Benedetta si confrontano dopo le ultime vicende accadute nella casa del Grande Fratello.

Domenico D’Alterio e Benedetta approfittano di un momento nella casa per scherzare, giocare e confrontarsi. Approfittando del gioco che prevede il lancio di una pallina, i due iniziano a parlarsi e, improvvisamente, Benedetta gli chiede scusa. Domenico le chiede il motivo delle scuse e Benedetta risponde: “Ti chiedo scusa per l’abbraccio”, riferendosi al messaggio che gli avrebbe dato oggi sul divano, definendolo “too much. Mi è venuto istintivamente”, si giustifica lei.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta in crisi al Grande fratello?/ Una lettera riporta la pace nella coppia

Le parole dette da Benedetta, tuttavia, non sono quelle che si aspettava Domenico il quale le dice che le scuse avrebbe dovute farle per altre cose. Il napoletano, così, fa capire a Benedetta di esserci rimasto male per non essere stato scelto da lei come la persona da ringraziare. Benedetta, da parte sua, ribadisce che è in un momento in cui pesa ogni gesto e ogni parola ma ammette che quell’abbraccio l’abbia fatta sentire bene.

Anita Mazzotta, dubbi su Jonas Pepe fuori dal Grande Fratello 2025/ Giulia la consola "Lecito avere paura..."

Domenico D’Alterio e Benedetta: il confronto della pace

Il confronto tra Domenico e Benedetta diventa più profondo e D’Alterio fa notare all’amica di vederla diversa ammettendo di aver pensato che l’abbraccio fosse dovuto ad un suo sentirsi in colpa per i mancati ringraziamenti. “Non ti devi sentire in dovere per quello che è successo ieri”, dice Domenico che le spiega di esserci rimasto male perché in tutto ciò che fa ci mette sempre il cuore.

“Conta il dire ma conta anche il fare”, afferma Domenico che, poi, per evitare fraintendimenti, sottolinea che anche Benedetta ha fatto gesti nei suoi confronti ma il non averlo ringraziato quando c’è stata l’occasione è stato interpretato da lui come una mancanza. Benedetta percepisce quanto l’amico ci sia rimasto male e Domenico, pur comprendendo lo stato d’animo dell’amica, conclude così: “Davanti a una scelta, non hai scelto me“.

Dolce Dona sbarca al Grande Fratello Italia: scopre tutto in diretta/ L'epica reazione conquista tutti