Domenico D'Alterio scoraggiato al Grande Fratello a causa della rottura con Valentina, Grazia gli ha dato dei consigli nella casa.

Al Grande Fratello ieri sera, durante l’ottava puntata del reality condotto da Simona Ventura, Domenico D’Alterio in diretta ha fatto una scoperta che lo ha non poco sconvolto. Ha letto il post della compagna Valentina Piscopo nel quale mette fine alla loro storia d’amore. La donna è approdata più volte nella casa più spiata d’Italia per metterlo in guardia, non riusciva a tollerare l’eccessiva vicinanza a Benedetta. Continuava a chiedergli di allontanarsi dalla gieffina perché non si sentiva rispettata, dopo vari richiami ha deciso di lasciarlo.

In diretta Domenico D’Alterio ha letto anche una lettera scritta per lui da Valentina Piscopo dove ha ribadito che a causa sua ha sofferto. Lui le aveva fatto una promessa che non ha mantenuto ma ora potrà continuare il suo percorso al Grande Fratello come preferisce perché lei non c’è più. Le parole dell’ormai ex compagna lo hanno non poco turbato, a Simona Ventura ha detto che fuori dalla casa proverà ad avere un chiarimento con lei e a recuperare il loro rapporto. Finita la puntata è apparso molto triste e pensieroso, Anita ha provato a consolarlo e dopo un po’ si è avvicinata a lui anche Grazia Kendi.

Domenico D’Alterio parla della rottura con Valentina con Grazia Kendi: i consigli della gieffina

Alla sua compagna d’avventura il gieffino ha detto di esserci rimasto davvero male perché il suo rapporto con Benedetta è stato travisato, ancora una volta ha ribadito che la loro è solo un’amicizia. Ha anche ammesso che non credeva che la situazione avrebbe preso una simile piega, soprattutto perché pensa di aver rispettato il volere di Valentina allontanandosi molto dalla Stocchi. Anche Grazia Kendi si è detta molto sorpresa dalla decisione presa dall’ex compagna di Domenico, soprattutto perché ha notato il distacco da Benedetta.

La gieffina ha cercato di tirare su Domenico D’Alterio dicendogli di pensare all’aspetto positivo, per delineare il suo percorso al Grande Fratello ha ancora tempo e deve pensare al suo percorso. Ha poi aggiunto: “Continua ad essere solare, simpatico e divertente”, lo ha anche invitato a non scoraggiarsi nella casa più spiata d’Italia. Lui è molto deluso ma vuole continuare la sua esperienza, ha però fatto sapere che ha bisogno di un po’ di tempo per elaborare quello che è successo.