Domenico D’Alterio nasconde qualcosa? Cosa ha fatto il concorrente della nuova edizione del Grande Fratello prima del reality.

Domenico D’Alterio ha fatto il suo ingresso ieri sera nella casa del Grande Fratello ed era davvero felice di iniziare questa esperienza televisiva. Nella sua clip di presentazione ha fatto sapere che ha iniziato a lavorare quando aveva solamente 15 anni, per aiutare la sua famiglia ha fatto molti sacrifici. Negli anni ha fatto diversi lavori, oggi è un operaio. La sua giornata lavorativa finisce alle 16.30 e da quel momento inizia quella da papà, la figlia Paola è la sua più grande gioia.

Il nuovo gieffino ha parlato anche della sua compagna, Valentina, rivelando che la loro storia d’amore è iniziata dieci anni fa. Con un po’ di ironia Domenico D’Alterio ha fatto sapere che gli piacciono le donne e anche lui piace a loro, a detta sua potrebbe essere merito degli occhi chiari. Ma c’è qualcosa che non ha detto, si tratta del fatto che abbia cancellato profili social e foto prima di approdare al Grande Fratello.

Domenico D’Alterio nasconde un segreto? Cosa ha fatto prima di partecipare al Grande Fratello

Sembra che il gieffino napoletano fosse già noto sui social prima di approdare nella casa più spiata dagli italiani, soprattutto dalla comunità queer. Con il suo profilo in questi anni ha interagito molto su X, dove pubblicava contenuti piccanti e provocatori, lo faceva anche su Telegram. La maggior parte dei suoi follower erano gay, lui ha quindi sentito la necessità di precisare nella bio del suo account di essere etero per evitare fraintendimenti sul suo orientamento sessuale.

Probabilmente voleva evitare che tutti leggessero i suoi post ed è per questo che Domenico D’Alterio ha disattivato i suoi profili social e ha cancellato le foto. Lui però per anni è stato molto popolare nella comunità gay, sono stati anche aperti diversi topic su di lui non solo su Telegram ma anche su un noto forum utilizzato per lo scambio e la condivisione di foto.

