Come ha reagito Benedetta Stocchi alla decisione di Domenico D'Alterio di chiudere con lei al Grande Fratello? Spunta il confessionale

L’ultima diretta del Grande Fratello 2025 sembra aver messo la parola fine al ‘triangolo’ che ha infuocato la Casa nelle ultime settimane. Valentina Piscopo è tornata per l’ultima volta in Casa con l’intenzione di avere un ultimo confronto con chi l’ha accusata e dare un ultimatum al fidanzato Domenico D’Alterio: o nel reality ma senza più contatti con Benedetta Stocchi o fuori con lei. Lui ha ribadito che la famiglia è la sua priorità, motivo per il quale ha deciso di rinunciare all’amicizia con Benedetta.

Domenico, dunque, rimane nella Casa ma chiudendo il rapporto con Benedetta, che rimane solo di cordiale convivenza. Ma qual è stata la reazione della ragazza di fronte a questa decisione dell’amico? A svelarla è stato uno dei daytime di oggi, che ha mostrato un confessionale inedito della romana.

Benedetta Stocchi reagisce alla decisione di Domenico D’Alterio di chiudere con lei al Grande Fratello: cos’ha detto

Nella privacy del confessionale, Benedetta ha detto di sentirsi “di ghiaccio” rispetto a tutto quello che è accaduto nel corso della puntata con Domenico e Valentina. Poi si è detta pronta a proseguire il suo percorso al Grande Fratello senza di lui, nonostante il legame che si è creato in Casa: “Lui era uno dei miei pilastri fondamentali ma io la mia strada posso farla tranquillamente da sola”, ha aggiunto.

Le strade di Benedetta e Domenico, insomma, si sono separate, ma c’è chi non crede che la cosa durerà molto. C’è anzi chi fa notare che, se è davvero un’amicizia, non dovrebbero stroncarla, anche perché è difficile negare un affetto quando esiste. Insomma, per ora c’è freddezza tra i due amici, ma la permanenza al Grande Fratello è ancora lunga (salvo colpi di scena al prossimo televoto).