Domenico D'Alterio spiazza sul rapporto con Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025, e Cristina Plevani interviene dallo studio

Domenico D’Alterio ha aperto la puntata del Grande Fratello 2025 del 1 dicembre. Protagonista il suo riavvicinamento a Benedetta Stocchi, che è sfociato in atteggiamenti ancora più intimi, come momento a letto insieme, abbracci e parole importanti. Quando Simona Ventura ha chiesto al gieffino cosa rappresenta per lui la ragazza, lui ha ammesso: “È una persona che mi fa stare bene, è dolce, mi ha fatto tornare 10 anni indietro, mi completa.” Così ha confermato una frase detta da Benedetta che ha lasciato tutti sbigottiti: “Io e lei insieme? Mai dire mai nella vita”.

Questa ammissione, che lascia inevitabilmente aperte delle porte sulla possibilità che la loro amicizia sfoci in altro, ha fatto mormorare lo studio, a partire da Sonia Bruganelli che ha sottolineato l’importanza di questa ammissione, che nasconde sentimenti non detti.

Cristina Plevani avverte Domenico e Benedetta al Grande Fratello 2025: “Tra voi una forte attrazione”

Altrettanto colpita dalla frase di Domenico e Benedetta è stata Cristina Plevani, che si è rivolta al gieffino in diretta, cercando di aprirgli gli occhi sul reale legame che ha con la gieffina: “Questo rapporto mi ha colpito molto. Io non ho mai visto malizia in questo rapporto ma questa settimana non è stato così, forse non siete consapevoli dell’attrazione che vi lega. Voi vi cercate sempre”, ha ammesso l’opinionista, facendo notare che i due sono davvero delle calamite, anche fisicamente parlando. Né Domenico, né Valentina hanno però confermato che c’è altro oltre ad un’amicizia.

