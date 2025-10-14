Domenico D'Alterio sotto attacco in diretta al Grande Fratello 2025: la fidanzata Valentina è furiosa per la sua vicinanza a Benedetta Storchi

Momenti duri per Domenico D’Alterio nel corso della terza puntata del Grande Fratello 2025, quando nella Casa fa il suo ingresso la compagna Valentina. La donna è letteralmente furiosa per le immagini viste del fidanzato insieme a Benedetta Storchi, motivo per il quale, prima di entrare nella Casa, ha inviato al gieffino una lettera alquanto infuocata.

“Se sto qua è perché sto male, ci ho pensato tanto a fare questo perché non volevo danneggiarti, però non puoi ferirmi e umiliarmi alle spalle, per atteggiamenti particolari che hai con Benedetta…”, ha esordito Valentina nel suo videomessaggio. Così ha continuato: “Sono passata sopra a tante, troppe cose, e ancora oggi chiudo gli occhi e vado avanti, però riaprire ferite del passato a me non va bene.” Di fronte a queste immagini, Domenico sminuisce quanto accaduto con Benedetta: “Lei sa io come sono, come mi comporto con gli amici. Io e Benedetta abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia e io non ci vedo niente di male.”

Valentina, la fidanzata di Domenico D’Alterio perde le staffe in diretta al Grande Fratello 2025: “Devi darti una calmata!”

A queste parole, ecco Valentina fare il suo ingresso nella Casa per un faccia a faccia di fuoco con Domenico. La donna è infatti una furia: “A me sembra Temptation Island!”, ha esordito Valentina una volta di fronte al compagno. Così ha proseguito con le accuse: “Il mio uomo non mi sta portando rispetto. Tu puoi avere tutto ciò che vuoi, ma non sai cosa accade al di fuori. Stai facendo tutto quello che non mi sarei mai aspettato da te, sapendo che al di fuori ci sono io e tua figlia che ti guardano! – e ancora – Ti devi dare una calmata, io fuori da qui passo per la cornuta! Io pretendo rispetto da te!” Lui, pur ribadendo che Benedetta è solo un’amica, si scusa con Valentina; scuse alle quali seguono anche quelle di Benedetta stessa. Pace (almeno per ora) fatta…

