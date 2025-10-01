Domenico D'Alterio si lascia andare ad una confessione al Grande Fratello parlando del dolore per la morte della madre.

Domenico D’Alterio è uno dei concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura e, durante la prima puntata, prima di varcare la famosa porta rossa, ha regalato il primo momento emozionante al pubblico salutando la sua bambina. Durante le prime ore di permanenza nella casa più famosa d’Italia, Domenico si è ritrovato in giardino con Simone che sta condividendo l’avventura nel reality con la mamma e, tra una chiacchierata e l’altra, si è lasciato andare ad una confessione su uno dei momenti più difficili della sua vita.

Legatissimo alla famiglia, Domenico ha spiegato di avere un rapporto speciale con la sua bambina arrivata in un momento particolarmente doloroso ovvero quello della malattia della mamma che è poi venuta a mancare non riuscendo a trascorrere con la sua nipotina il tempo che avrebbe voluto.

Domenico D’Alterio e il ricordo della mamma al Grande Fratello

Con il sorriso, ma anche con parole cariche di dolore e di emozione, Domenico D’Alterio che, in queste ore, ha scatenato il web con le sue foto, ha parlato della perdita della mamma ammettendo quanto sia difficile mantenere unita la famiglia quando va via una madre. “Mia mamma era amante dei bambini e quando ha saputo che avrebbe avuto la prima nipote che sarebbe mia figlia perché sono il più grande, nonostante non stesse bene, era proprio felice”, racconta Domenico.

“Purtroppo non è riuscita a godersi niente perché quando è nata mia figlia lei ha scoperto la malattia” – ricorda Domenico. “Mia mamma era la persona che cresceva i bambini del vicino. Immagina cosa avrebbe potuto fare con mia figlia. Ma purtroppo, il destino ha voluto altro”, ha concluso il gieffino.