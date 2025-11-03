Al Grande Fratello stasera ci sarà un confronto decisivo tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina: si lasceranno o rimarranno insieme?

Domenico D’Alterio e la fidanzata Valentina hanno monopolizzato il Grande Fratello nel corso dell’ultima settimana. Tutto è iniziato quando lui si è avvicinato a Benedetta Stocchi, poi sono venuti fuori atteggiamenti ambigui prima che lui entrasse nella casa, per non parlare degli ultimi confronti che non hanno messo un punto alla situazione, anzi, hanno solo creato più caos, come la rissa sfiorata il giorno di Halloween.

Proprio il giorno dopo, Valentina ha lasciato la casa e i gieffini con cui ha avuto modo di litigare in maniera aspra e con parole velenose fuori dai denti, ma nella puntata di stasera tornerà per l’ennesima volta (lampante dimostrazione della difficoltà degli autori) per rispondere alle loro accuse. Quali? Quelle di aver messo in cena la crisi con il compagno solo per ottenere un po’ di visibilità.

Valentina, la fidanzata di Domenico D’Alterio, torna al Grande Fratello per un ultimo faccia a faccia: cosa accadrà?

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura, durante la quale ci sarà modo di assistere al confronto decisivo tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina. Ma cosa si dovranno dire ancora, considerando che lei è stata nella casa appunto per parlare della loro situazione?

In questo loro confronto tanto atteso dal pubblico del reality show di Canale5, saranno messi di fronte ad una scelta importante: decideranno di lasciarsi oppure per il bene della figlia Paola continueranno a rimanere insieme lavorando affinché le divergenze siano appianate una volta per tutte? Lo scopriremo durante l’appuntamento di questa stasera, dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna.

