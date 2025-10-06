Domenico D'Alterio è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. L'uomo ha raccontato nel reality della morte della mamma Paola

Domenico D’Alterio è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2025, trasmissione condotta da Simona Ventura e che lunedi sera andrà in scena in prima serata nel giorno 6 Ottobre 2025. Questa nuova edizione del noto reality ci sta raccontando alcune storie, personaggi della vita spesso non semplice ma che sono riusciti a reagire.

Chi è Floriana Secondi: dal Grande Fratello alla malattia del compagno Angelo/ "Combattiamo da due anni..."

Nel corso di questi primi giorni del Grande Fratello ha attirato l’attenzione Domenico D’Alterio, trentunenne residente a Scampia la cui vita è stata segnata dalla perdita della mamma Paola. La donna era ed è stata molto importante nella vita dell’uomo che in questi giorni si è commosso nel parlare di cosa è successo e come è venuta a mancare.

Grande Fratello, Giulia Soponariu squalificata?/ Un precedente può salvare la concorrente

Domenico ha una figlia piccola di nome Paola e la compagna Valentina e nel corso di un discorso con Simone De Bianchi l’uomo ha raccontato cosa è successo e come ha vissuto la malattia e la perdita della madre. Parlando l’uomo ha raccontato: “Mia mamma era amante dei bambini e quando è venuta a sapere di mia figlia era felicissima anche se non stava davvero bene”.

Domenico D’Alterio e il legame con la mamma Paola

Proprio mentre Domenico ha cominciato a vivere il sogno di diventare padre ha dovuto purtroppo fare i conti con la sofferenza per la malattia della madre, donna che è venuta a mancare un anno fa. Proprio la figlia è stata colei che è riuscita almeno in parte a smorzare il dolore per il gravissimo lutto che ha avuto l’uomo.

Rosa Chemical ‘fan’ dei piedi di Caterina Balivo: imbarazzo a La Volta Buona!/ C’è un ‘precedente’...

Parlando della donna Domenico D’Alterio ha raccontato: “Purtroppo mia madre non è riuscita a godersi sua nipote perchè ha scoperto la malattia proprio nel periodo della sua nascita. Comunque ha vissuto i primi due anni di vita di Paola, i suoi primi bagnetti”, racconta l’uomo visibilmente commosso.

L’uomo sottolinea con grande ardore: “Mia madre si prendeva cura persino dei bambini dei vicini e immagino cosa avrebbe potuto fare con mia figlia. Purtroppo il destino ha voluto che ci lasciasse”, ha raccontato con gran dolore l’uomo, tra i più apprezzati in questi primi giorni di Grande Fratello.