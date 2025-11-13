Domenico D'Alterio si dice preoccupato per sua figlia Paola e scoppia in lacrime al Grande Fratello 2025: "Ho paura di perderla"

Il percorso di Domenico D’Alterio al Grande Fratello 2025 è stato sicuramente il più debole e turbolento nella Casa. Il rapporto con Benedetta Stocchi, nata come un’amicizia speciale, è sfociato in qualcosa che ha fatto infuriare la fidanzata di lui, Valentina, e la madre di lei e ha sollevato un polverone così grande da portare entrambi ad allontanarsi in modo definitivo. Il loro legame ha infatti avuto conseguenze devastanti per Domenico, visto che la fidanzata ha deciso di lasciarlo e si è anche beccato la ramanzina della mamma di Benedetta.

Simone e Rasha, dura lite al GF: "Sei vicina a Omer perché è forte"/ Lei: "Zitto che puzzi ancora di latte!"

Se a questo aggiungiamo il fatto che, nell’ultimo televoto, è anche risultato il meno votato dal pubblico a casa, capiamo che la permanenza nel programma appare ormai in bilico. Fatto sta che negli ultimi giorni, Domenico sta vivendo un percorso diverso, molto più pacato e meno giocoso, fatto di continue riflessioni su quanto sta accadendo fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Mattia chiude le porte a Grazia: "Tra noi non può nascere nulla"/ "Lei lo sa perché..."

Domenico D’Alterio preoccupato per sua figlia Paola: lo sfogo in lacrime al Grande Fratello 2025

“Sono triste, non sono me stesso, mi manca quella tranquillità.”, ha ammesso Domenico in un confessionale durante il quale ha parlato anche del rapporto con Benedetta Stocchi. Così ha continuato: “Alla fine tra i tre, chi viene poi tartassato sono io. Sto male, non volevo creare determinare cose…”. Pensando alla sua compagna Valentina e, in particolare, a sua figlia Paola, Domenico ha ammesso di avere delle forti preoccupazioni, durante una chiacchierata in solitaria con Mattia Scudieri. “Io non voglio perdere la cosa più importante della mia vita che è mia figlia”, ha ammesso tra le lacrime, mostrandosi per la prima volta davvero affranto e fragile.