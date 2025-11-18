Domenico D'Alterio sbotta al Grande Fratello: "Tagliata clip su Valentina, non l'ho sposata perché incinta!" Cos'è successo con Marina La Rosa

Sul finire della puntata di ieri è andata in onda l’intervista completa di Marina La Rosa a Domenico D’Alterio al Grande Fratello. Durante la chiacchierata quasi ‘psicanalitica’ tra la prima storica concorrente del Grande Fratello ed il 32enne campano da settimane al centro del triangolo composto dalla sua compagna Valentina e la gieffina Benedetta tra le altre cose Domenico ha rivelato di essere ancora innamorato da Valentina, di provare attrazione per una persona in particolare e soprattutto ha rivelato cosa prova per Benedetta.

Domenico D’Alterio è innamorato di Benedetta Stocchi al Grande Fratello? Il campano su questo ha le idee chiare ed ha rivelato che cosa prova per la giovane coinquilina: “C’è una sana amicizia. Quando sono con Benedetta provo spensieratezza e leggerezza.” La persona che ama, tuttavia, è la sua compagna e madre della figlia Paola. Ed a tal proposito Domenico, intervenuto in diretta, ha voluto fare un chiarimento su alcune frasi sentite.



Domenico D’Alterio sbotta al Grande Fratello: “Intervista con Marina La Rosa è stata tagliata”

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Domenico D’Alterio ha confessato a Marina La Rosa di essere innamorato della compagna Valentina Piscopo e di essere disposto a tutto pur di non perderla. Dopo la clip, tuttavia, il 32enne campano ha preso la parola per fare un chiarimento su una frase detta. “Non è vero che sono rimasto con Valentina perché era incinta” è sbottato Domenico che poi ha spiegato: “Io sono rimasto vicino a lei non perché è rimasta incinta ma perché la amo da una vita questo e poco ma sicuro. C’è stato un taglio!” E infine ha concluso: “Fuori da qui vorrei fare un viaggio con la mia famiglia.” Infine ha concluso la frase di Marina La Rosa A volte la confusione può essere più chiara di un evidente verità. “Che significa che sono confuso? Ho lei idee chiare. Se io avessi avuto interesse verso Benedetta e non provato più nulla per Valentina lo avrei detto senza problemi.”