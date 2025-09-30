Chi è Domenico D'Alterio, concorrente del Grande Fratello 2025: età, lavoro, la fidanzata, la figlia Paola e un ingresso molto sofferto nella Casa

Domenico D’Alterio è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello 2025, ma lo ha scoperto in un modo un po’ particolare (e sofferente). Lasciato ad attendere in una stanza con un altro aspirante concorrente, a Domenico è stato fatto credere di essere stato scartato proprio a favore dell’altro concorrente. Sconsolato, ha poi ricevuto, nel camerino, l’arrivo della figlia Paola.

Un ingresso che lo ha letteralmente spiazzato e di fronte al quale è crollato in lacrime. È a quel punto che Simona Ventura ha fatto la sua apparizione, attraverso un televisore, nella stanza per dirgli di aprire lo zainetto della figlia per prendere la busta conservata al suo interno e leggerla. È così che Domenico ha scoperto di essere un concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 e, incredulo, ha poi fatto il suo ingresso nella Casa di Canale 5.

Chi è Domenico D’Alterio del Grande Fratello 2025: la fidanzata e la figlia Paola

A presentarlo è stato il consueto video di presentazione, nel quale Domenico D’Alterio ha svelato chi è, quanti anni ha, che lavoro fa e ha parlato dei grandi amori della sua vita. “Sono Domenico, ho 31 anni e abito a Scampia e faccio l’operaio. Scampia non ti da tanto come quartiere. Io ho iniziato a 15 anni a lavorare e ho fatto una marea di lavori: il venditore di detersivi, il venditore di granite sulle spiagge, il fruttivendolo… Dove si è mai visto un operaio al Grande Fratello?”

Poi ha parlato di famiglia: “Alle 16.30 finisce la giornata da operaio e inizia quella da papà. Mia figlia Paola è la mia gioia: è una bellissima bambina riccioli d’oro. Io e Valentina stiamo da 10 anni insieme, sono 10 anni che mi sopporta. Le donne mi piacciono ma anche io piaccio alle donne, forse sono gli occhi chiari”, ha concluso.