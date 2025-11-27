Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi vogliono continuare la loro amicizia anche dopo il Grande Fratello 2025: le parole su Valentina

C’è stato un riavvicinamento tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025. Chi ha seguito il reality sa che il loro legame nella Casa ha scatenato le ire della compagna di lui, Valentina, che è entrata più volte per avere un confronto con Domenico e cercare di stroncare questa sua ‘amicizia’ con Benedetta. E sicuramente la donna è riuscita a raffreddare il loro legame, ma non a spegnerlo in modo definitivo.

Domenico ha anzi sottolineato che quella con Benedetta è solo una bella amicizia nata al Grande Fratello e che per lei non c’è un interesse fisico, motivo per il quale non c’è nulla di male a continuare ad alimentarlo. E, proprio nelle ultime ore, in un confessionale il gieffino ha anzi ammesso di desiderare che il rapporto con Benedetta continui anche dopo la fine del programma.

Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi desiderosi di continuare la loro amicizia anche dopo il Grande Fratello: cosa dirà Valentina?

“Quello che può pensare Valentina ci sta, però non cambia il mio pensiero su Benedetta.”, ha esordito Domenico, spiegando che la gieffina “È una ragazza che mi ha sempre fatto stare bene.” Motivo per il quale: “A me farebbe tanto piacere continuare, fuori da qui, questa amicizia che è nata”. Un pensiero che ha fatto presente anche alla stessa Benedetta, che ha concordato con lui, pur consapevole che probabilmente la sua compagna si opporrà a questa cosa. “Ci può stare che una volta usciti da qui Valentina non voglia che Domenico mi veda, ma poi ognuno ha il suo cervello per decidere”, ha chiosato la 23enne, rendendo ben chiaro il suo pensiero a riguardo. L’unica domanda che nasce ora è: come reagirà Valentina a queste parole del compagno?