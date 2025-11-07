Domenico D'Alterio del Grande Fratello ha avuto una relazione con una donna famosa? Lei è la comica napoletana Luisa Esposito

Mentre si riaccende al Grande Fratello il triangolo tra Domenico D’Alterio, la fidanzata Valentina e Benedetta Stocchi, fuori esplode un altro gossip che ha come protagonista il gieffino. Domenico è stato finora il fulcro degli eventi più eclatanti di questa edizione del reality, finendo al centro di situazioni spesso scomode. Valentina è anche più volte entrata in Casa perché furiosa degli atteggiamenti che lui ha avuto con Benedetta (e che, a quanto pare, continua ad avere), arrivando a soluzioni drastiche e liti fortissime.

Ma nelle ultime ore di Domenico si parla non solo per il suo riavvicinamento a Benedetta, bensì per una relazione che avrebbe avuto fuori con una donna dello spettacolo. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha condiviso con i suoi tanti utenti una segnalazione abbastanza scottante ricevuta su Domenico.

Domenico D’Alterio era innamorato pazzo di una famosa comica napoletana prima del Grande Fratello?

“Valentina ha tenuto nascosto tutto, – si legge nella segnalazione, che cita la fidanzata del gieffino come cosciente della situazione, per poi aggiungere che – Domenico ha avuto una relazione con Luisa Esposito di Made in Sud. Lui era completamente preso da lei, innamorato pazzo. Una cosa di cui non parla pubblicamente, ma in molti lo sanno.” La donna citata nella segnalazione è una famosa comica napoletana, molto seguita anche sui social, ma il suo nome non è mai uscito, prima d’ora, in associazione al concorrente del Grande Fratello.

Domenico potrebbe essere chiamato a fare chiarezza sulla situazione proprio in diretta su Canale 5, magari da Simona Ventura. Per ora la sua situazione torna a complicarsi: Valentina lo ha appena lasciato attraverso un post su Instagram che sicuramente arriverà dritto al destinatario nelle prossime ore.