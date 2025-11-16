Domenico a pezzi per la fidanzata Valentina, si lascia andare ad alcune confidenze con Benedetta dentro la casa del Grande Fratello

Domenico cerca di capire come recuperare il rapporto con la fidanzata Valentina una volta uscito dal Grande Fratello

Momento difficile per Domenico D’Alterio al Grande Fratello. Il ragazzo deve ancora superare la rottura con la fidanzata Valentina, che lo ha lasciato dopo aver visto dei comportamenti non idonei. Probabilmente la vicinanza a Benedetta ha complicato non poco la vita di Domenico, che comunque è intenzionato a rimediare una volta uscito dalla casa. Certo, molto dipenderà dalla volontà di Valentina, che non sembra intenzione a ricucire lo strappo. Così chiacchierando proprio con Benedetta all’interno della casa, Domenico si è lasciato andare ad alcune confidenze.

Grazia Kendi e Simone De Bianchi fanno pace? La promessa dopo lite al Grande Fratello/ Ecco cosa faranno

“Ad oggi per me non è finita”, sottolinea ancora speranzoso, rimarcando anche l’amicizia con Benedetta, che appunto potrebbe aver inciso negativamente nel suo rapporto con la compagna. “Sto faticando a fare questo cambiamento perché non è stata una cosa voluta”, racconta Benedetta, giù di morale per una situazione che evidentemente sta toccando anche lei.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, spuntano quattro nomi choc/ Web: "Scelti per evitare il flop"

Benedetta e Domenico, chiarimento e consigli al Grande Fratello: lui sta male per la fidanzata Valentina…

Benedetta dà un consiglio a Domenico, anche se ormai è tardivo. A suo dire infatti avrebbe dovuto lasciare la casa per chiarire con Valentina. Un’ipotesi che il concorrente del Grande Fratello non considera poiché equivarrebbe ad una sconfitta personale.

Domenico ammette inoltre che con la compagna c’erano già dei problemi ma che il suo legame con Benedetta ha inciso negativamente. La ragazza mantiene un atteggiamento prudente nei suoi confronti, da una parte dispiaciuta per le ultime evoluzioni, ma anche speranzosa che Domenico ritrovi il suo equilibrio all’interno della casa del Grande Fratello.

Marina La Rosa entra nella casa del Grande Fratello: nuovo concorrente?/ Video e reazione web