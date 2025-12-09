Domenico e Benedetta bacio confermato Grande Fratello: "Difficile dirsi addio" Arriva reazione dell'ex compagna Valentina Piscopo

Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi al Grande Fratello: c’è stato un bacio?

La chimica e l’affetto tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi al Grande Fratello sono ancora fonte di chiacchiere e in settimana i due gieffini hanno più volte parlato di come sarebbe difficile dirsi addio. Inoltre in questi giorni non sono mancati i rumors circa un possibil bacio proibito tra due concorrenti ed in molti hanno pensato che fossero stati proprio loro due. È scoccato il bacio tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi al GF? I due chiamati in Mistery non hanno negato ma una frase di Domenico ha insinuato il dubbio: “Dopo tutto quello che abbiamo fatto?”

Chiamati in mistery, ai due gieffini è data la possibilità di potersi dire qualcosa nella privacy più assoluta: per un minuto intero, microfoni e telecamere del GF sarebbero stati spenti e i due concorrenti avrebbero potuto dirsi tutto ciò che non hanno mai avuto il coraggio di dirsi a telecamere accese. Benedetta e Domenico al Grande Fratello hanno scelto un minuto di ‘silenzio’. Secondo Floriana, Ascanio e Cristina questo è un chiaro segno che tra loro ci sia qualcosa, perché altrimenti non ci sarebbe stato motivo di spegnere le telecamere! “Se sarà difficile per voi due staccarsi per una settimana vuole dire che provate qualcosa di molto forte…” ha ammesso Ascanio. Tuttavia anche questa volta i due non si sono sbilanciari. Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi sono una nuova coppia al GF?



Domenico e Benedetta nuova coppia al Grande Fratello? Sintonia cresce e arriva la reazione di Valentina

Per Sonia Bruganelli non ci sono dubbi che l’unica vera coppia del Grande Fratello sono proprio Domenico e Bendetta e non Jonas Pepe e Anita Mazzotta, o e dopo ieri sera non ci sono più dubbi neanche Rasha Younes e Omer Elomari lo sono. Per il momento non c’è stata la reazione di Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico. Nelle scorse ore, tuttavia, la donna dopo una serie di faccia e faccia e incontri al gf ha postato un eloquente foto sui social: un cuore spezzato segno che nonostante nella scorsa puntata abbia chiuso definitivamente con Domenico arrivando a consegnargli direttamente l’anello non approva i suoi comportamenti.