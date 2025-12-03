Domenico e Benedetta hanno avuto un confronto dopo la diretta del Grande Fratello 2025 e hanno deciso di allontanarsi

Dopo il riavvicinamento, arriva l’ennesima rottura tra Domenico e Benedetta al Grande Fratello 2025. Il ritorno di Valentina, la compagna del gieffino, ha creato l’ennesima spaccatura nella coppia di amici, accusati di provare per l’altro molto di più. Motivo per il quale, dopo la puntata in diretta su Canale 5, i due hanno avuto un confronto in sauna, dove sono arrivati ad una decisione: vivere le ultime due settimane in Casa separati.

“Sono arrabbiata”, ha annunciato Benedetta a Domenico, spiegando di esserlo più con sé stessa per non essere riuscita a parlare in puntata. Il gieffino, invece, ha ripercorso quanto accaduto: “Valentina mi ha riportato un anello che io le avevo fatto con amore, ma credimi, quello che ho visto stasera mi sembrava un film! È una situazione che esiste da anni, io e lei abbiamo vissuto cose peggiori di questo, ma molto”, ha tenuto a chiarire.

Domenico e Benedetta chiudono al Grande Fratello 2025: “Evitiamoci, ognuno fa il suo percorso”

Benedetta Stocchi, dal canto suo, ha iniziato a pensare a cosa potrebbe accadere fuori, arrivando ad una conclusione chiara: “Questa nostra amicizia, si sa, che al di fuori non può andare avanti. Io ti guardo in faccia e ti dico: so per certo che, da parte mia, non c’è niente, altrimenti l’avrei detto senza problemi, senza filtri e senza maschere. Siccome la situazione è questa, qua chi può mettere fine a questa storia siamo noi.” Domenico D’Alterio si è detto d’accordo con le parole della ragazza, poi però è sbottato: “Ma ora è tutta colpa mia? Ti ho obbligato a fare qualcosa? Mi sembra che io sia il carnefice e tu sei la vittima! Viviamoci ora queste due settimane, cerchiamo di evitarci, ognuno si farà il suo percorso e basta, quello che sarà sarà.” ha tuonato.

E ha poi concluso con uno sfogo: “Io sto distrutto, sono stanco, voglio cercare anche io dei momenti in cui sto bene. Non ho rimpianti e non ho rimorsi, tutto quello che ho fatto in questa casa l’ho fatto perché lo volevo fare, perché sono sincero, perché provo un affetto nei riguardi di tante persone”, ha tenuto a sottolineare.