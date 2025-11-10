È davvero finita tra Domenico D'Alterio e la fidanzata Valentina? Cos'è successo dopo l'ultimo incontro al Grande Fratello 2025 e cosa accadrà

Il capitolo Domenico-Valentina al Grande Fratello 2025 non si è ancora concluso. Nella diretta del 10 novembre si tornerà infatti a parlare della coppia, ormai chiaramente in crisi, visti i sviluppi dell’ultima settimana. Solo pochi giorni fa, Valentina tornava nella Casa di Cinecittà per un confronto, che sembrava essere definitivo, con il suo compagno, con chi l’aveva criticata durante la sua permanenza nel reality e con Benedetta Stocchi. Un confronto che si è concluso con una riappacificazione tra Valentina e Domenico D’Alterio, seguita però a una promessa del gieffino: chiudere i rapporti con Benedetta.

E così è stato per qualche giorno, fino a un party in piscina al Grande Fratello, durante il quale Benedetta e Domenico si sono riavvicinati, tra giochi e risate. Una visione che ha portato Valentina a pubblicare un ennesimo post sui social, attraverso il quale ha annunciato la fine della sua relazione col gieffino.

Una notizia che non è arrivata a Domenico D’Alterio, e che arriverà questa sera, attraverso le parole di Simona Ventura. Un’ennesima brutta notizia per il concorrente, che ha vissuto settimane molto complicate proprio a causa del rapporto istaurato con Benedetta e la gelosia della sua compagna Valentina, giustamente scottata dalla visione di atteggiamenti spesso troppo intimi tra i due. Insomma, quello di stasera potrebbe davvero essere il capitolo finale: Domenico potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello a causa del televoto o proprio per tentare di ricomporre la sua famiglia, chiaramente in un momento di crisi. Qualora decidesse di rimanere e di non modificare il suo atteggiamento, la storia con Valentina potrebbe essere definitamente compromessa.