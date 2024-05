Domenico e Maria Pia chi sono i genitori Federico Zampaglione/ “Mio padre è un riferimento, mia madre era…”

Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo. L’artista è noto per la sua notevole carriera, in cui è stato importante il sostegno dei genitori. Il cantante ha anche un fratello, Francesco, che è un cantautore come lui. Ma scopriamo nel dettaglio chi sono i genitori di Federico Zampaglione.

Giglia Marra, chi è la moglie di Federico Zampaglione/ Il primo incontro: "Ci siamo scambiati i numeri e..."

Il padre, Domenico, è un ex professore di storia e filosofia alle superiori, e attualmente preside dello scientifico Levi Civita di Roma. Domenico ha anche collaborato ad alcuni brani proprio dei Tiromancino, dando un sostegno molto importante al figlio sul piano professionale. La madre del cantante, Maria Pia, è venuta a mancare diversi anni fa a causa di una grave malattia: “Era uno spirito incrollabile. Aiutava molto i bambini dei migranti e ha aperto anche un asilo. È stata molto dolce, ma anche dura. Mi disse ‘o scrivi canzoni che piacciono a tutti, o ti trovi un altro lavoro” raccontava a Verissimo.

Federico Zampaglione, chi è e carriera/ Il cantante e leader dei Tiromancino tra musica e regia

Federico Zampaglione genitori: il rapporto con il padre Domenico

I genitori di Federico Zampaglione sono stati per lui di grande supporto e lo hanno sempre incoraggiato a proseguire il suo progetto musicale. In particolare, il cantante dei Tiromancino ha spesso parlato del rapporto con il padre: “Mio padre è fondamentale, abbiamo scritto due canzoni insieme anche in questo disco” spiegava a Da Noi… A ruota libera.

E ancora: “E’ la persona che mi ha iniziato a questa arte. Per me è un grande riferimento”. Per lui è più facile cambiare tante case o tante cose? “Dipende dalle case e dalle cose” ha dichiarato. Zampaglione ha sofferto durante la Pandemia proprio per l’impossibilità di essere vicino ai suoi cari: “Con la pandemia si è bloccato tutto ed anche l’album è stato fermo ed io mi sono dedicato al mio film e messo da parte il disco. Quando sono tornato ho capito che mancava una parte del racconto, su questo diario mancava l’ultimo anno“.

CLAUDIA GERINI E LINDA, EX E FIGLIA DI FEDERICO ZAMPAGLIONE/ "Siamo grandi amici, mia figlia è meravigliosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA