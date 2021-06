Domenico e Maria Riseta Cipale genitori Rino Gaetano/ L’amore per il loro Salvatorino

Rino Gaetano nasce a Crotone, sotto il segno dello Scorpione, il 29 ottobre 1950. Domenico Gaetano e Maria Riseta Cipale sono il papà e la mamma di quello che qualche anno dopo sarebbe diventato un artista unico e anticonformista. Poco si conosce della vita privata di quei primi anni in famiglia, ciò che è certo è che Domenico e Maria non chiamavano il loro figlio Rino. In realtà il nome all’anagrafe è all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano ma i genitori e le persone più care usavano chiamarlo Salvatorino. L’unica a chiamarla con quel nomignolo che sarebbe poi diventato il suo ‘Nome d’arte’ era la sorella Anna. Mamma e papà di Rino Gaetano sono originari di Cutro ma, quando lui ha 10 anni, si trasferiscono a Roma. Qui verrà da loro avviato agli studi presso il seminario della Piccola Opera del Sacro Cuore di Narni, in provincia di Terni, dove compone la sua prima opera, un poemetto E l’uomo volò. Entrambi sono morti anni dopo il terribile incidente che si è portato via il cantante. La signora Cipale, in particolare, è morta nel 2001.

