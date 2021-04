Domenico e Patrizia, Uomini e Donne/ “E’ sparito, non si è fatto più sentire”

Dopo le emozioni che hanno regalato Salvio e Luisa, protagonista di una proposta di matrimonio del tutto inaspettata, la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 13 aprile ha visto al centro dello studio Patrizia e Domenico. La prima ad accomodarsi sulla sedia è la dama che racconta la propria delusione per una frequentazione in cui ha creduto sin dall’inizio, ma che non è mai decollata a causa dell’atteggiamento del cavaliere. Stando a quello che racconta Patrizia, infatti, Domenico, dopo una breve frequentazione telefonica, sarebbe sparito totalmente non rispondendo ai messaggi e alle telefonate. Un atteggiamento che Patrizia non si aspettava e che l’ha portata a prendere una decisione drastica sul suo rapporto con Domenico.

Patrizia chiude con Domenico, per il cavaliere arriva un’altra signora

Patrizia e Domenico non hanno trovato il feeling giusto per dare il via ad una frequentazione continua a soddisfacente. “Ci siamo visti domenica sera, quando è andata via non ho più sentito il bisogno e la necessità di sentirla” – dice Domenico. Patrizia, però, non ci sta: “E’ sparito, è questione di educazione, rispondere ad un messaggio. Non aprire la chat è una cosa bruttissima“. La dama e il cavaliere decidono di chiudere e, in studio, al centro dello studio, per Domenico arriva una signora che ha chiamato esclusivamente la redazione per conoscerlo e corteggiare. I nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dunque, continuano a cercare l’amore.

